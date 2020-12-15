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"Anitta: Made in Honório"

Anitta sobre nova série da Netflix: 'Acho que vou ser cancelada'

Em relação a algumas polêmicas nas quais se envolveu durante o período de gravação de Anitta: Made In Honório, afirmou: 'Eu não dou visibilidade para coisas que não merecem a minha visibilidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 09:28

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 09:28

A artista Anitta
A artista Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A série Anitta: Made In Honório, estreia na Netflix na próxima quarta-feira, 16 de dezembro. Nesta segunda-feira, 14, a cantora participou de coletiva virtual de imprensa, na qual o Estadão esteve presente, para falar sobre a nova produção.
Segundo ela, a atração será diferente de Vai Anitta, sua série anterior na plataforma: "Dessa vez a gente está contando mais sobre eu como pessoa, os bastidores, cada aspecto da Anitta, personagem, da Larissa [seu nome real], por trás do personagem."
"Vamos mostrar a pessoa que eu sou, com defeitos e qualidades. Tem hora que eu tenho defeitos. Pedi que eles não tirassem e respeitaram o meu pedido, que mantivesse também as partes em que eu assisto e falo 'meu Deus... Essa sou eu, que coisa horrível!'. Única coisa que pedi é que mostrassem o motivo do meu 'surto' em vários momentos", prosseguiu.
Entre os momentos polêmicos, cita o episódio de Anitta: Made In Honório que mostra o dia de seu show no Rock In Rio, quando estava passando pelo estresse de não ter suas roupas prontas a tempo. Anitta se deparou com uma senhora de idade, sua fã, sentada em um sofá na sua casa.
"Eu trato com carinho, mas [...] pergunto para todo mundo que c*** que uma fã está fazendo dentro da minha casa no dia do Rock In Rio", relata. "Eu acho que vou ser cancelada", brinca a cantora.

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Anitta destaca que já acha "super normal" a presença de câmeras em seu cotidiano, e se diz tranquila e natural à frente delas: "A gente sabe que não vai entrar nada que eu não queira".
Sobre pessoas com as quais teve relacionamentos ao longo das gravações, explica o motivo de não ter mostrado suas identidades: "pedi para botar emoji na cara de todos eles. Se não ia ficar 50 caras e todo mundo ia se perder na narrativa."
Em relação a algumas polêmicas nas quais se envolveu durante o período de gravação de Anitta: Made In Honório, afirmou: "Eu não dou visibilidade para coisas que não merecem a minha visibilidade. A gente só dá visibilidade ao que engrandece, em geral."

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