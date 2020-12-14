Internada em estado grave, Nicette Bruno tem piora

Nicette Bruno, de 87 anos, segue internada com Covid-19 e em estado grave. Segundo informações do hospital divulgadas nesta segunda-feira (14), a atriz "apresentou uma piora" e "segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".

A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin

"O estado de saúde de minha mãe piorou hoje, mas a luta continua", afirmou sua filha, Beth Goulart, no Instagram. Ela aproveitou para voltar a pedir orações para sua mãe e também a todos os pacientes que estão com Covid-19.