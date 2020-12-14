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Com Covid-19

Internada em estado grave, Nicette Bruno tem piora

Atriz segue sedada, fazendo hemodiálise e dependendo de ventilação mecânica para respirar; 'a luta continua', disse sua filha, Beth Goulart
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:23

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:23

Nicette Bruno, de 87 anos, segue internada com Covid-19 e em estado grave. Segundo informações do hospital divulgadas nesta segunda-feira (14), a atriz "apresentou uma piora" e "segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".
A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin
"O estado de saúde de minha mãe piorou hoje, mas a luta continua", afirmou sua filha, Beth Goulart, no Instagram. Ela aproveitou para voltar a pedir orações para sua mãe e também a todos os pacientes que estão com Covid-19.
Nicette Bruno teve sua internação divulgada em 29 de novembro. Em 5 de dezembro, apresentou piora na função renal e passou a fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório chegou a apresentar "discreta melhora", o que não se repetiu em outros dias.

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