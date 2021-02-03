UNE e Ubes defendem Lucas Penteado e criticam fala de Nego Di no 'BBB'

Uma briga entre Lucas Penteado e Nego Di no BBB 21 na madrugada desta quarta-feira, 3, rendeu posicionamentos oficiais de entidades como a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas).
Durante uma discussão na cozinha, Nego Di disse ao colega: "Tu pode ganhar isso aqui da maneira que tu quiser, mas mau caráter se f*** na vida, não só no Big Brother. Pra mim tu é mau caráter. Quer revolucionar todo mundo, não lava uma louça, vai tomar no ***".
Lucas Penteado rebateu: "Você tem que falar isso olhando no espelho. É você que decide a revolução que cada um faz?" Nego Di, então, continuou: "Que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo?"
"Nossa, pelo amor de Deus, mano. 'Que revolução que tu faz defendendo vagabundo?' Entendi o público que você está procurando, irmão. Entendi o público que você está esperando. Esse público eu nem quero. Essa oratória, quem tem, eu nem quero", respondeu Lucas.
Confira o vídeo com um trecho da briga entre os dois participantes do BBB 21 abaixo:
A crítica foi encarada como uma referência ao fato de Lucas Penteado ter feito parte de um movimento estudantil de ocupação de escolas há alguns anos.
O perfil de Twitter gerenciado por sua equipe chegou a se pronunciar afirmando que "não tem nada de vagabundo em quem defende a educação" e "Lucas estudou na E.E. Caetano de Campos. Quando tentaram fechar as escolas, se organizou, foi da Ubes e ocupou escola".
A UNE publicou uma nota em referência ao caso, criticando a postura de Nego Di e alegando que "A narrativa de chamar os estudantes e militantes de 'vagabundos' não é de hoje."
Já a Ubes disse: "Defender a escola pública e a educação não é coisa de 'vagabundo'. Lucas Penteado é um dos rostos das ocupações contra o fechamento das escolas em São Paulo. Temos muito orgulho da nossa luta e o Lucas foi fundamental nas ocupações".
Confira abaixo as postagens feitas pela entidade sobre a briga entre Lucas Penteado e Nego Di no BBB 21: