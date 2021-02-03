'BBB': Equipe de Lumena esclarece registro de psicóloga inativo

A equipe de Lumena, participante do BBB 21, usou as redes sociais para divulgar um comunicado sobre a situação da psicóloga no Conselho Regional de Psicologia [CRP].

"Na área da psicologia, Lumenta atualmente trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo. Ela precisava da inscrição no conselho enquanto atuava no SUS [Sistema Único de Saúde]. Com a entrada no mestrado, não se fazia mais necessário e cancelou a sua inscrição", informou a nota.