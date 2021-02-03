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'BBB': Equipe de Lumena esclarece registro de psicóloga inativo

Segundo comunicado, a participante 'trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:17

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:17

BBB 21: a sister Lumena discute na área externa da casa
BBB 21: a sister Lumena discute na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
A equipe de Lumena, participante do BBB 21, usou as redes sociais para divulgar um comunicado sobre a situação da psicóloga no Conselho Regional de Psicologia [CRP].
"Na área da psicologia, Lumenta atualmente trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo. Ela precisava da inscrição no conselho enquanto atuava no SUS [Sistema Único de Saúde]. Com a entrada no mestrado, não se fazia mais necessário e cancelou a sua inscrição", informou a nota.
"É um procedimento comum e legal. O CRP é obrigatório para quem trabalha com atendimentos clínicos, psicossociais, enfim, serviços que demandem atendimento ao público."
Confira abaixo a postagem feita pela equipe de Lumena, do BBB 21:

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