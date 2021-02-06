Arthur é o líder da semana no BBB 21, e Projota ganha prêmio de R$ 10 mil

Arthur é o líder da semana no BBB 21 Crédito: Reprodução/ Instagram @bbb

No entanto, os dois tiveram que em consenso entre quem ficaria com a liderança e quem ficaria com um prêmio de 10 mil reais e um cartão de presente da lanchonete que patrocinou a prova (podendo usar para comprar até R$ 1.000 por mês em lanches).

Como líder, Arthur precisou escolher quem eram os 9 participantes que ficariam no VIP, com direito a mais regalias na hora da comida. Ele escolheu Projota, Carla Diaz, Nego Di, Lumena, Arcrebiano, Karol Conká, Viih Tube e Caio. Os demais ficaram na xepa.

A prova durou pouco mais de seis horas e terminou na madrugada desta sexta (5). Na disputa, realizada em duplas, os participantes tinham que montar pedidos como se estivessem no drive thru de uma lanchonete.

Arthur e Projota ganharam depois que as outras duas duplas que permaneciam na competição -Lumena e Nego Di, e Sarah e Gilberto- foram desclassificadas por faltar um dos produtos nos pedidos montados.

Segundo Tiago Leifert, apenas um dos participantes vai ficar com a liderança. O outro vai receber um prêmio especial. Ele não revelou como isso será decidido. Se for como em muitas das disputas do BBB 20, Arthur e Projota terão de decidir juntos sobre o assunto.

O apresentador também antecipou alguns detalhes do que vai ocorrer nos próximos dias. Primeiro, disso que o líder desta semana terá direito a dois vetos na próxima semana.

Depois, disse que o Big Fone vai tocar três vezes nos próximos dias. A primeira será ao vivo, durante o programa desta sexta-feira (5). Quem atender deverá indicar uma pessoa e imunizar outra.

O segundo toque será no sábado (6), às 10h, e quem atender também terá a mesma tarefa. O terceiro toque será no domingo (7), às 18h, e quem atender vai precisar trocar um imune por um emparedado. Se a pessoa estiver emparedada, ela poderá se salvar.

VEJA COMO FOI A PROVA

A primeira dupla a deixar a disputa foi Karol e Arcrebiano. A segunda dupla a sair foi Juliette e Viih Tube. Em seguida, outras duas duplas foram eliminadas em uma mesma rodada: Carla Diaz e Thaís; e Camilla de Lucas e João Luiz não conseguiram completar a dinâmica e deixaram a disputa.

A dupla Pocah e Fiuk foi a quinta eliminada da prova. Os dois participantes saíram após a cantora confundir um dos pedidos que deveria ser incluído na montagem do pedido.

Instantes após a disputa completar cinco horas de duração, Rodolffo e Caio foram eliminados por estar faltando um dos pedidos. A última dupla a deixar a disputa foi Arthur e Projota, vencedores da prova.