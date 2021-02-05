"BBB 21": Gilberto tem negritude questionada por Nego Di e Karol Conká

O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A equipe de Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, usou as redes sociais do economista para criticar comentários feitos por alguns colegas de confinamento como Nego Di e Karol Conká na madrugada desta sexta-feira, 5.

Em uma conversa entre quatro participantes, Nego Di faz referência a Gilberto, que não estava presente: "Pode dizer que é muçulmano... Negro, não. Nada a ver. Ele tem cabelo liso. Eu estava olhando isso na prova. Quem é que disse isso para ele?"

"Teve alguém uma hora que disse para ele: 'cara, tu é preto'. E ele acreditou. Porque não é possível falar aquilo ali que ele falou", continuou.

Em outro momento, Karol Conká ironiza: "Eu não sei, gente. Só sei que ele é negro. Vamos falar que ele é negro e ponto. Deixa ser negro... Ai, gente, quero que vocês enxerguem em mim uma ruivice. Eu sou ruiva."

Lumena também acompanhou os comentários em tom de deboche: "Eu sou verde!"

A equipe de Gilberto criticou os comentários feitos no BBB: "Tivemos que ouvir a invalidade da autodeclaração. [...] Gilberto se declara, se considera e se reconhece como negro. Nessa madrugada, tivemos a infelicidade de assistir a participantes invalidando sua cor."

"Sabemos que a construção do que é ser nego no Brasil ainda é muito confusa para muitas pessoas, principalmente quando se trata de pessoas negras de pele clara. Entretanto, a discussão sobre o colorismo não pode ser feita com base no gostar ou não de alguém".

"Estamos aqui fora por ele e não deixaremos que nenhum tipo de racismo e homofobia passem impunes", conclui a nota do participante do BBB 21.