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Críticas

"BBB 21": Gilberto tem negritude questionada por Nego Di e Karol Conká

Em uma conversa entre quatro participantes, Nego Di faz referência a Gilberto, que não estava presente afirmando que "pode dizer que é muçulmano... Negro, não"

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:17

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:17

O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do
O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo
A equipe de Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, usou as redes sociais do economista para criticar comentários feitos por alguns colegas de confinamento como Nego Di e Karol Conká na madrugada desta sexta-feira, 5.
Em uma conversa entre quatro participantes, Nego Di faz referência a Gilberto, que não estava presente: "Pode dizer que é muçulmano... Negro, não. Nada a ver. Ele tem cabelo liso. Eu estava olhando isso na prova. Quem é que disse isso para ele?"
"Teve alguém uma hora que disse para ele: 'cara, tu é preto'. E ele acreditou. Porque não é possível falar aquilo ali que ele falou", continuou.
Em outro momento, Karol Conká ironiza: "Eu não sei, gente. Só sei que ele é negro. Vamos falar que ele é negro e ponto. Deixa ser negro... Ai, gente, quero que vocês enxerguem em mim uma ruivice. Eu sou ruiva."
Lumena também acompanhou os comentários em tom de deboche: "Eu sou verde!"
A equipe de Gilberto criticou os comentários feitos no BBB: "Tivemos que ouvir a invalidade da autodeclaração. [...] Gilberto se declara, se considera e se reconhece como negro. Nessa madrugada, tivemos a infelicidade de assistir a participantes invalidando sua cor."
"Sabemos que a construção do que é ser nego no Brasil ainda é muito confusa para muitas pessoas, principalmente quando se trata de pessoas negras de pele clara. Entretanto, a discussão sobre o colorismo não pode ser feita com base no gostar ou não de alguém".
"Estamos aqui fora por ele e não deixaremos que nenhum tipo de racismo e homofobia passem impunes", conclui a nota do participante do BBB 21.
Confira a íntegra do comunicado publicado pela equipe de Gilberto clicando aqui.

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