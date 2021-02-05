"BBB 21": Gil se irrita e detona Karol Conká: "Muita prepotência"

BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Karol Conká está desagradando bastante o público do " BBB 21 ". Mas parece que alguns colegas de confinamento também não estão nada satisfeitos com a postura da rapper dentro da casa mais vigiada do País.

Em conversa com Sarah na área externa da casa, Gilberto aproveitou para relembrar algumas falas de Karol para ele durante os dias de confinamento. A consultora de marketing ainda alertou: "Não briga com ela, não. Ela é o tipo de pessoa que a gente não pode caçar briga. Ela pode virar uma galera inteira contra você. Tem muita gente que segue ela”.

Mas Gil começou: "Tudo bem. Eu cansei de ficar escondendo a verdade das coisas que eu achava”, disse ele que em seguida contou a loira parte da conversa que teve com a cantora. “Ela disse ‘você vai votar em mim porque você me vê na Final’. Eu peguei e falei ‘não, se eu votar em você vai ser porque eu acho que você vai sair".