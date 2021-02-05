Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conversa com Sarah

"BBB 21": Gil se irrita e detona Karol Conká: "Muita prepotência"

Brother conversava com Sarah na área externa da casa do reality da Globo e decidiu abrir o coração sobre a colega de confinamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 09:09

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:09

BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká está desagradando bastante o público do "BBB 21". Mas parece que alguns colegas de confinamento também não estão nada satisfeitos com a postura da rapper dentro da casa mais vigiada do País. 
Em conversa com Sarah na área externa da casa, Gilberto aproveitou para relembrar algumas falas de Karol para ele durante os dias de confinamento. A consultora de marketing ainda alertou: "Não briga com ela, não. Ela é o tipo de pessoa que a gente não pode caçar briga. Ela pode virar uma galera inteira contra você. Tem muita gente que segue ela”.
Mas Gil começou: "Tudo bem. Eu cansei de ficar escondendo a verdade das coisas que eu achava”, disse ele que em seguida contou a loira parte da conversa que teve com a cantora. “Ela disse ‘você vai votar em mim porque você me vê na Final’. Eu peguei e falei ‘não, se eu votar em você vai ser porque eu acho que você vai sair". 

Veja Também

Kerline detona beijo de Fiuk e Thaís: "Meu cabelo tem mais química"

"BBB 21": capixaba Arthur e Projota ganham prova de resistência do líder

"BBB 21": Lumena e Karol Conká despencam em número de seguidores

E continuou: “Essa frase que ela falou é muita prepotência, é achar que alguém está vendo ela na final. Quando a gente entrou aqui, eu comentei isso para ela. Só que ela está com Deus na barriga. Ela acha que ela é a dona da verdade”. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados