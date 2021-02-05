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6h de competição

"BBB 21": capixaba Arthur e Projota ganham prova de resistência do líder

Prova durou pouco mais de seis horas e brothers terão que decidir quem ficará com a imunidade e quem vai lucrar o prêmio nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:51

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:51

BBB 21: Arthur e Projota se abraçam após vencerem prova do líder
BBB 21: Arthur e Projota se abraçam após vencerem prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur e Projota foram os grandes vencedores da manhã desta sexta (5) depois de horas disputando a prova de resistência do líder da semana do "BBB 21".
Na prova, feita em duplas, os brothers tinham que montar kits de acordo com a imagem que era apresentada. Quem errasse ou não concluísse o teste a tempo, era eliminado. 
Apesar de a dupla ter ganhado, os prêmios ainda terão que ser decididos pelo capixaba e pelo cantor. Um deles ficará com a imunidade e o outro, com prêmio surpresa. 

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A prova durou, ao todo, pouco mais de seis horas. 

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