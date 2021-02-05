"BBB 21": capixaba Arthur e Projota ganham prova de resistência do líder

Arthur e Projota foram os grandes vencedores da manhã desta sexta (5) depois de horas disputando a prova de resistência do líder da semana do "BBB 21".
Na prova, feita em duplas, os brothers tinham que montar kits de acordo com a imagem que era apresentada. Quem errasse ou não concluísse o teste a tempo, era eliminado.
Apesar de a dupla ter ganhado, os prêmios ainda terão que ser decididos pelo capixaba e pelo cantor. Um deles ficará com a imunidade e o outro, com prêmio surpresa.
A prova durou, ao todo, pouco mais de seis horas.