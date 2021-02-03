Kaysar sobre cancelamento no "BBB 21": "Quem sofre é a família"

O ator e ex-BBB Kaysar Dadour Crédito: Globo/Victor Pollak

O ex-BBB Kaysar Dadour , 31, vice-campeão da 18ª edição do reality, afirma que os participantes do BBB 21 estão pegando pesado com o ator Lucas Penteado e que não precisava de tudo isso. Ele tem sido alvo de retaliações na casa em decorrência de algumas atitudes suas.

Dadour diz que todas as pessoas erram e é preciso ter empatia e se colocar no lugar do outro. Na opinião dele, Lucas está sofrendo muito e quando sair da casa vai ser pesado para ele. "Quem não erra? Não existe [essa pessoa], só se for Jesus Cristo", diz o ator, em entrevista, na tarde desta terça-feira (2).

Para o ex-BBB, nesta 21ª edição do reality está acontecendo muito cancelamento entre os brothers. "Não posso julgar [os participantes], cada um reage de uma maneira diferente [ao confinamento]", afirma Dadour, que recentemente pode ser vista na tela da Globo em "Carcereiros".

Para Kaysar Dadour, a cada ano as redes sociais estão mais pesadas e cancelando as pessoas. Ele diz que hoje um participante pode ser o favorito a ganhar o prêmio e no outro dia ser cancelado. Além disso, o ex-BBB alerta que os brothers, ao deixarem o reality, serão atacados pelos haters e não importa se foi campeão ou ficou em último lugar.

"Quem mais sofre é o familiar, o amigo, porque quem está na casa não está sabendo da situação do lado de fora, às vezes acha que está certo e o outro está errado", explica.

Perguntado se está torcendo para algum participante, o ex-BBB afirma que prefere manter a torcida em segredo. "Não vai mudar nada se eu falar para quem estou torcendo."