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BBB 21

Karol Conká diz a Lucas que parará com ataques: "Você não é um merda"

A cantora pode ter dado fim aos ataques que têm disparado contra Lucas Penteado no BBB 21. Em conversa com o brother, ela disse que não iria mais atacar o rapaz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:07

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:07

BBB 21: Lucas Penteado fica acuado ao ser xingado ao vivo por Karol Conká
BBB 21: Lucas Penteado fica acuado ao ser xingado ao vivo por Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
A cantora Karol Conká pode ter dado fim aos ataques que têm disparado contra Lucas Penteado no BBB 21. Em conversa com o brother, ela disse que não iria mais atacar o rapaz.
"Eu não sou uma pessoa raivosa, eu estava raivosa", ponderou Karol após parecer ter tido uma espécie de peso na consciência. Ela continuou: "Eu calculei direitinho as palavras que iria falar para você. Falei: 'vou jogar com o psicológico dele'", emendou.
Na sequência, a cantora fez uma mea-culpa ao lembrar que acabou ultrapassando os limites com o concorrente na forma como se referiu a ele com xingamentos.
"Se ele realmente cagasse para mim, não teria ficado triste comigo. Você não é um merda. Sua atitude foi merda, mas você não é um merda", afirmou.
Em resposta, Lucas disse que não estava conseguindo ver aquilo de "dois pretos brigando" e reforçou o seu ponto de vista com relação ao que sente.
Na sequência, mais gente entrou no papo com Lucas, dentre eles Thais e Pocah. As duas continuaram criticando a postura do artista e ele voltou a pedir desculpas a elas.

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