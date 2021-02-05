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Juliette subindo

"BBB 21": Lumena e Karol Conká despencam em número de seguidores

As duas foram protagonistas das principais discussões registradas desde o início do programa. As mais polêmicas foram quando Karol Conká expulsou o ator Lucas Penteado da mesa do almoço, e quando Lumena afastou Carla Diaz aos gritos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 08:30

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:30

BBB 21: as participantes Karol Conká e Lumena
BBB 21: as participantes Karol Conká e Lumena Crédito: TV Globo/Instagram/Reprodução
Big Brother Brasil 21 anunciou há 16 dias os nomes dos 20 competidores da atual edição, e de lá pra cá as redes sociais deles se tornaram uma enorme montanha-russa. Após o sprint inicial, que elevou os números de seguidores de todos, agora alguns já mostram que não tiveram fôlego para manter essa evolução.
Após uma semana de muita confusão no reality, a psicóloga Lumena e a cantora Karol Conká despencaram em número de seguidores no Instagram. Lumena, que no domingo (31) 217 mil, registra agora 164 mil, uma queda de 25%. Já Karol, foi de 1,8 milhão para 1,4 milhão, o que corresponde a uma queda de 22%.
As duas foram protagonistas das principais discussões registradas desde o início do programa. As mais polêmicas foram quando Karol Conká expulsou o ator Lucas Penteado da mesa do almoço, e quando Lumena afastou Carla Diaz aos gritos quando a atriz tentava parar uma briga entre a psicóloga e Lucas.
Outro participante que registrou queda de seguidores foi o ator e cantor Fiuk. Com 1,3 milhão de seguidores quando anunciado, em 19 de janeiro, ele saltou para 2,4 milhões até o último domingo, mas hoje já estava com 2,3 milhões. Elogiado no começo, ele ganhou fama de chorão no programa, além de ser próximo de Lumena e Conká.

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Mas a semana também foi de evolução para alguns brothers, principalmente para Juliette, que ganhou 2,5 milhões de seguidores em apenas quatro dias. A jovem, que tem se queixado de rejeição dentro do programa, saltou de 1,2 milhão no domingo para 3,7 milhões, sendo a competidora do grupo Pipoca com mais seguidores, seguida por Caio (que foi de 1,3 mi para 2,3 mi) e Sarah (de 247 mil para 1,8 mi).
No grupo Camarote, o ator Lucas Penteado ganhou em torno de 1,5 milhão de seguidores no mesmo período. Ele havia começado a competição com 199 mil seguidores no Instagram, saltou para 667 mil até domingo, e agora para 2,2 milhões. Outro destaque é Rodolffo que, além de retornar do primeiro paredão, saltou de 2 milhões de seguidores para 3 milhões. Viih Tube continua na liderança, com 16,8 milhões.

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