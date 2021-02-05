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Polêmica

"BBB 21": Nego Di diz que Gil não é negro: "É sujinho. Se esfregar..."

Humorista conversava com Karol Conká e outras sisters quando acabou julgando por bem opinar sobre a etnia do participante do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 09:24

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:24

BBB 21: Nego Di conversa com sisters no quarto
BBB 21: Nego Di conversa com sisters no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução
Na manhã desta sexta (5), a casa do "BBB 21" já tinha a dupla vencedora da nova prova do líder, o capixaba Arthur e o cantor Projota. Nesse meio tempo, Karol Conká e Nego Di julgaram por bem discutirem sobre a etnia de Gilberto. 
O comediante disse que em uma das festas, Gil se disse negro. E comentou: "Deu vontade de levantar e ir embora". Karol concordou: "Eu nem quis discutir, porque eu tinha mais o que fazer, me divertir". 
Karol ainda avaliou que Gil seria "igual ao Projota", mas Nego Di discordou novamente: "Ele é mais claro". A cantora ainda opinou que o doutorando de Economia teria "arcada de negro". 

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"Não, pode dizer que é muçulmano, negro não. Ele tem cabelo liso. Teve alguém que disse pra esse cara que ele é preto e ele acreditou. Ele pode ter alguém, um vô, uma vó (negros). O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", completou Nego Di. 

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