"BBB 21": Nego Di diz que Gil não é negro: "É sujinho. Se esfregar..."

O comediante disse que em uma das festas, Gil se disse negro. E comentou: "Deu vontade de levantar e ir embora". Karol concordou: "Eu nem quis discutir, porque eu tinha mais o que fazer, me divertir".

Karol ainda avaliou que Gil seria "igual ao Projota", mas Nego Di discordou novamente: "Ele é mais claro". A cantora ainda opinou que o doutorando de Economia teria "arcada de negro".

"Não, pode dizer que é muçulmano, negro não. Ele tem cabelo liso. Teve alguém que disse pra esse cara que ele é preto e ele acreditou. Ele pode ter alguém, um vô, uma vó (negros). O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", completou Nego Di.