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Polêmica

Equipe de Carla Diaz pede respeito após polêmica de Nego Di no "BBB 21"

Durante a madrugada, o comediante conversava com a dupla vencedora da prova do líder e afirmou que não queria se deitar ao lado da atriz, insinuando o ato sexual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:48

A atriz Carla DIaz
A atriz Carla DIaz Crédito: Instagram / @carladiaz
A equipe da atriz Carla Diaz, 30, se pronunciou nesta sexta-feira (5) sobre o comentário que Nego Di fez insinuando que se masturbaria se deitasse ao lado da atriz. "O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido", escreveu em publicações feitas em suas redes sociais.
"Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo? Respeito", completa a legenda do vídeo de Carla Diaz, que veste uma camiseta escrito "Respeita as mina". Nos comentários, internautas escrevem respostas em apoio ao posicionamento e também exigem respeito.
Durante a madrugada, o comediante conversava com a dupla vencedora da prova do líder, Arthur e Projota, e afirmou que não queria se deitar ao lado de Carla Diaz. "Cê é louco. Com a flauta... [referência ao pênis]. Tira a flauta do case. Eu mexendo no 'guri'", falou enquanto fazia gestos insinuando o ato sexual.
Nego Di também fez afirmações sobre Gilberto, e disse que ele não é negro. "Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", falou ele.
"Se esfregar bem com aquelas buchas ali que a gente toma banho, fizer um acabamento naquele cabelo dele, passar um gel", continuou. Karol Conká então disse: "Mas e a arcada [dentária]? É para frente." O comediante respondeu: "Agora, porque o cara parece um Neandertal, o cara tem que ser negro?". As falas do brother repercutiram nas redes sociais e causam grande reprovação do público.

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