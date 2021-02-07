Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 21

Gilberto se culpa por saída de Lucas: "Só queria ter uma noite regozijante"

Gilberto está se sentindo culpado pela saída de Lucas Penteado do BBB 21. O doutorando e o ator se beijaram durante a última madrugada

Publicado em 

07 fev 2021 às 12:16

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:16

BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Gilberto está se sentindo culpado pela saída de Lucas Penteado do BBB 21. O doutorando e o ator se beijaram durante a última madrugada. Às amigas Sarah e Juliette, Gilberto contou que foi ele quem "chegou" em Lucas durante a festa Holi Festival. "Eu só queria ter uma noite regozijante, porque se eu saísse eu teria aproveitado", afirmou.
Antes de deixar a casa, Lucas se declarou bissexual, mas foi acusado de ter ficado com Gilberto apenas para "se promover". Os participantes o criticaram por estar usando o amigo.

Veja Também

Big Fone: Gilberto atende, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão

"Se ninguém entendeu [dentro da casa], o Brasil também não vai entender", disse Lucas, aos prantos. "Eu não posso mais andar no meu bairro, eu quero sair para pedir desculpas para o meu pai."
Lucas efetivamente deixou a casa na manhã deste domingo (7). O anúncio foi feito aos participantes agora há pouco. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", limitou-se a explicar a produção dentro da casa.
Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Confessionário. Camilla de Lucas e Sarah tentaram dissuadi-lo.
"Tentei ser eu de todas as formas", lamentou Lucas. "Vocês estão me tirando."

Veja Também

Viih Tube alerta Juliette de que imunidade foi estratégia do "grupão" no BBB 21

Bil atende ao Big Fone, imuniza Juliette e manda Thaís para o paredão

Arthur é o líder da semana no BBB 21, e Projota ganha prêmio de R$ 10 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados