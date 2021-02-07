Gilberto se culpa por saída de Lucas: "Só queria ter uma noite regozijante"

BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução

Gilberto está se sentindo culpado pela saída de Lucas Penteado do BBB 21. O doutorando e o ator se beijaram durante a última madrugada. Às amigas Sarah e Juliette, Gilberto contou que foi ele quem "chegou" em Lucas durante a festa Holi Festival. "Eu só queria ter uma noite regozijante, porque se eu saísse eu teria aproveitado", afirmou.

Antes de deixar a casa, Lucas se declarou bissexual, mas foi acusado de ter ficado com Gilberto apenas para "se promover". Os participantes o criticaram por estar usando o amigo.

"Se ninguém entendeu [dentro da casa], o Brasil também não vai entender", disse Lucas, aos prantos. "Eu não posso mais andar no meu bairro, eu quero sair para pedir desculpas para o meu pai."

Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Confessionário. Camilla de Lucas e Sarah tentaram dissuadi-lo.