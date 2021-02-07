Lucas Penteado deixa o Big Brother Brasil 21

Lucas Penteado Crédito: TV Globo/ Reprodução

Lucas Penteado decidiu abandonar a casa do Big Brother Brasil 21 na manhã deste domingo (07). A decisão se deu após uma noite de festa com muita discussão e beijos entre Lucas e Gilberto.

O anúncio da saída de Lucas foi feito pela produção do programa aos brothers. "Atenção, todos. O Lucas não está mais no Big Brother Brasil. Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", alertou a produção.

big boss avisa que lucas não está mais participando do big brother brasil 2021. #bbb21 pic.twitter.com/k7V1Vbbgga — vídeos big brother brasil (@videosbbbrasil) February 7, 2021

Antes, durante a festa Holi, Lucas arrumou as malas e foi até a porta do confessionário. Depois, já de mochila nas costas, foi abordado por algumas pessoas. Camila chegou a dizer "você não vai sair daqui" para o brother.

Lucas e Gilberto se beijaram durante a festa, e Lucas afirmou que é bissexual. A partir daí, outros participantes questionaram a sexualidade de Lucas. Alguns chegaram a insinuar que o brother estava usando isso para se promover dentro da casa.

A saída foi comemorada por parte dos participantes, que diziam que a convivência na casa era complicada. "Quantas vezes que eu estava quieto e ele veio me incomodar", disse Nego Di. "Era da vontade para um bem maior da casa que o Lucas saísse."

Lucas entrou no concessionário e deve estar conversando com a psicóloga nesse momento. pic.twitter.com/B1ZjZRbW3n — Rene Silva (@eurenesilva) February 7, 2021

Camilla impedindo a desistência do Lucas "Você não vai sair daqui" #BBB21 pic.twitter.com/iORuaTgCjU — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) February 7, 2021

Lucas também abraçou Juliette e disse para ela ganhar a edição do programa.

a última que o lucas disse antes de sair da casa foi pra juliette ganhar essa porra ela choroupic.twitter.com/X704AoSpA3 — kiki (@novyizm) February 7, 2021

ISOLAMENTO

O ator foi isolado na casa desde que, na primeira festa do programa, se desentendeu com Kerline, primeira eliminada do programa. Karol Conká foi uma das que mais cobrou o ator sobre o assunto -internautas chegaram a apontar tortura psicológica por parte da cantor.

Nego Di e Lumena também foram bem duros nas críticas que fizeram a ele. Já Projota, que foi apontado como ídolo por Lucas, chegou a armar um plano para que ele não escapasse do paredão.

A cantora, inclusive, foi apenas uma das que ameaçaram sair da casa neste domingo. Durante a festa, ela brigou com Carla Diaz após dizer que a atriz estava interessada em Bil (Arcrebiano), com quem Karol estava se relacionamento.