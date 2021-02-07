Lucas Penteado deixa o Big Brother Brasil 21

Lucas Penteado decidiu abandonar a casa do Big Brother Brasil 21 na manhã deste domingo (07). A decisão se deu após uma noite de festa com muita discussão e beijos entre Lucas e Gilberto.
O anúncio da saída de Lucas foi feito pela produção do programa aos brothers. "Atenção, todos. O Lucas não está mais no Big Brother Brasil. Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", alertou a produção.
Antes, durante a festa Holi, Lucas arrumou as malas e foi até a porta do confessionário. Depois, já de mochila nas costas, foi abordado por algumas pessoas. Camila chegou a dizer "você não vai sair daqui" para o brother.
Lucas e Gilberto se beijaram durante a festa, e Lucas afirmou que é bissexual. A partir daí, outros participantes questionaram a sexualidade de Lucas. Alguns chegaram a insinuar que o brother estava usando isso para se promover dentro da casa.
A saída foi comemorada por parte dos participantes, que diziam que a convivência na casa era complicada. "Quantas vezes que eu estava quieto e ele veio me incomodar", disse Nego Di. "Era da vontade para um bem maior da casa que o Lucas saísse."
Lucas também abraçou Juliette e disse para ela ganhar a edição do programa.
ISOLAMENTO
O ator foi isolado na casa desde que, na primeira festa do programa, se desentendeu com Kerline, primeira eliminada do programa. Karol Conká foi uma das que mais cobrou o ator sobre o assunto -internautas chegaram a apontar tortura psicológica por parte da cantor.
Nego Di e Lumena também foram bem duros nas críticas que fizeram a ele. Já Projota, que foi apontado como ídolo por Lucas, chegou a armar um plano para que ele não escapasse do paredão.
A cantora, inclusive, foi apenas uma das que ameaçaram sair da casa neste domingo. Durante a festa, ela brigou com Carla Diaz após dizer que a atriz estava interessada em Bil (Arcrebiano), com quem Karol estava se relacionamento.
Além dela, Projota e Fiuk também cogitaram a possibilidade. Os participantes foram chamados ao confessionário um a um para serem tranquilizados sobre a situação.