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Viih Tube alerta Juliette de que imunidade foi estratégia do "grupão" no BBB 21

A estratégia, que é conhecida por diversas pessoas dentro da casa (o "grupão"), foi explicitava por Nego Di em conversa com Thaís, que foi indicada ao paredão por Bil

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2021 às 13:00
A youtuber Viih Tube é uma das participantes do BBB 21
A youtuber Viih Tube é uma das participantes do BBB 21 Crédito: Reprodução/ Instagram @viihtube
Viih Tube fez valer a amizade que diz ter por Juliette no BBB 21 (Globo). A youtuber alertou a advogada de que a imunidade que ela ganhou de Bil (Arcrebiano) não foi um presente do modelo, mas parte de uma estratégia para eliminar Lucas Penteado.
"Eu, Vitória, se estivesse na pele do Lucas, gostaria de ir com você porque está vulnerável na casa, e ninguém sabe como as coisas estão lá fora", disse Viih para amiga. "Mas eu, Vitória, sem ser Lucas, acredito que você esteja forte lá fora."
"É o que me prende aqui", respondeu Juliette. "É o que eu acho, é o que eu estou achando, mas não quero ser soberba com isso, porque eu não gosto."

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"A única coisa que eu queria dizer era te ajudar, te alertar, para você usar essa semana a seu favor", continuou a youtuber. "Eu já sei que era óbvio, mas eu só queria ter certeza que era óbvio, que você entendeu que essa imunidade que o Bil te deu foi uma estratégia, não foi por carinho e por amor. Foi por estratégia porque eles querem que o foco seja outra pessoa."
A estratégia, que é conhecida por diversas pessoas dentro da casa (o "grupão"), foi explicitava por Nego Di em conversa com Thaís, que foi indicada ao paredão por Bil. Sem entender o motivo, ela foi consultar o humorista.
"O plano que a gente tinha era de botar o Lucas [no paredão] pelo líder e imunizar a Juliette", confirmou ele. Segundo o gaúcho, se Juliette fosse para o paredão contra Lucas, ela seria eliminada.
"A única coisa que eu tô com medo é de ele estar forte", comentou a Thaís. "Ninguém quer estar no paredão, ninguém quer sair", respondeu ele. "Mas, se ele [Lucas] está forte, eu não consigo entender. Se ele está forte, as pessoas não estão tendo a percepção que está difícil viver aqui com ele."

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