BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversando na área externa da casa Crédito: TV Globo | Reprodução

Quem atendeu foi Gilberto. A voz ao telefone disse para ele ir até a despensa para pegar uma pulseira vermelha, com a qual colocaria alguém no paredão, e um colar verde, que ele usaria para imunizar alguém.

Ele decidiu imunizar Sarah e emparedar Karol Conká. "Se alguma coisa acontecer, fica forte aqui", disse Gil para a amiga, que se emocionou. "Eu estava com tanto medo de estar nesse paredão", desabafou Sarah.

Big Fone: Gilberto atende, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão Crédito: TV Globo | Reprodução

Contudo, ela não sabe que a decisão poderá ser revertida ainda neste domingo. É que quando o telefone tocar às 18h quem atender vai precisar trocar um imune por um emparedado. Se a pessoa estiver emparedada, ela poderá se salvar.

Durante a semana, Tiago informou que o Big Fone tocaria três vezes entre sábado e domingo. A primeira vez foi ao vivo durante a edição de sexta-feira (5). Quem atendeu foi Arcrebiano, o Bil

Após perguntar se poderia imunizar a si próprio (não podia, conforme explicado para o público por Tiago), ele pensou bem e tomou uma decisão. No jardim, entregou a pulseira para Thaís e o colar para Juliette.