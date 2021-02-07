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BBB 21

Big Fone: Gilberto atende, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão

Durante a semana, Tiago informou que o Big Fone tocaria três vezes entre sábado e domingo. A primeira vez foi ao vivo durante a edição de sexta-feira (5). Quem atendeu foi o capixaba Arcrebiano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 fev 2021 às 11:16

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 11:16

A saída de Lucas Penteado não alterou a dinâmica do dia no BBB 21, da TV Globo. O Big Fone tocou na manhã deste domingo (7), conforme prometido pelo apresentador Tiago Leifert.
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversando na área externa da casa Crédito: TV Globo | Reprodução
A saída de Lucas Penteado não alterou a dinâmica do dia no BBB 21, da TV Globo. O Big Fone tocou na manhã deste domingo (7), conforme prometido pelo apresentador Tiago Leifert.
Quem atendeu foi Gilberto. A voz ao telefone disse para ele ir até a despensa para pegar uma pulseira vermelha, com a qual colocaria alguém no paredão, e um colar verde, que ele usaria para imunizar alguém.
Ele decidiu imunizar Sarah e emparedar Karol Conká. "Se alguma coisa acontecer, fica forte aqui", disse Gil para a amiga, que se emocionou. "Eu estava com tanto medo de estar nesse paredão", desabafou Sarah.
Big Fone: Gilberto atende, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão
Big Fone: Gilberto atende, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão Crédito: TV Globo | Reprodução
Contudo, ela não sabe que a decisão poderá ser revertida ainda neste domingo. É que quando o telefone tocar às 18h quem atender vai precisar trocar um imune por um emparedado. Se a pessoa estiver emparedada, ela poderá se salvar.
Durante a semana, Tiago informou que o Big Fone tocaria três vezes entre sábado e domingo. A primeira vez foi ao vivo durante a edição de sexta-feira (5). Quem atendeu foi Arcrebiano, o Bil.
Após perguntar se poderia imunizar a si próprio (não podia, conforme explicado para o público por Tiago), ele pensou bem e tomou uma decisão. No jardim, entregou a pulseira para Thaís e o colar para Juliette.
Enquanto Thaís pareceu receber bem a indicação para o paredão, Juliette se emocionou muito com o gesto. Ela chegou a chorar ajoelhada no gramado da casa.

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