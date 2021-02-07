Karol Conká critica Carla Diaz e capixaba Arcrebiano no BBB 21

BBB 21: Karol Conká dá selinho em Arcrebiano durante festa Crédito: TV Globo/Reprodução

A saída de Lucas Penteado do BBB 21 foi comemorada por parte dos participantes na manhã deste domingo (7). Camilla de Lucas, Nego Di e Karol Conká foram alguns que ficaram aliviados com a desistência do ator. A cantora, aliás, é vista pelo público como a principal responsável por Lucas ter deixado a casa após fazer tortura psicológica contra ele.

Mas, nesta madrugada, o foco de Conká foi para Carla Diaz e Arcrebiano (Bil Araújo). Durante a festa Holi Festival foi tirar satisfação com Carla Diaz ao ver as investidas da atriz com Arcrebiano, participante que a cantora tem trocado carícias na casa. Dentro da casa, a atriz estaria interessada em Arthur.

Conká disse a Carla Diaz que ela não está interessada no modelo e a acusou de ficar atrás dele. "Eu não aguento mais o Bil. Eu não gosto de gente medrosa. Eu, sinceramente, vejo você mais com Bil do que dando bola para o Arthur". "O Bil? Está louca?", se defendeu a atriz.

"O caminho está livre, está aberto. Eu não vim aqui para competir boy. Não pira, cara***. Eu e Bil é 'brodagem'. Não passa disso. Eu jamais vou brigar com você por causa de 'boy', só que eu tenho preguiça. É o tempo todo, você junto com ele, atrás dele. Não faz sentindo", disse a cantora.

"Para, Karol, não pira", rebateu Carla Diaz.

Na manhã deste domingo (7), Gilberto atendeu Big Fone imunizou Sarah e indicou Karol Conká ao Paredão. A cantora chegou a dizer que poderia desistir do reality também neste domingo, mas depois mudou de ideia e disse que vai esperar até terça, quando deve deixar o programa pela votação do público.

"Estou achando um saco até terça-feira para sair. Aqui não é qualquer jogo. Mexe com a cabeça. Tem que estar com a cabeça bem alinhada. E estava achando da hora falar do jogo com vocês [Projota e Caio]. E começa a ser um saco. E eu não tenho essa capacidade", disse Conká.

"Eu tenho pavor de fingimento. Eu sou explosiva. Eu sou verdadeira. Tenho a cara de pau de assumir. Não acho que o que aconteceu aqui borre a minha carreira. Não sei viver com xingamento. A minha estratégia era ficar o máximo que conseguisse. Mas, agora, não dá. Eu me senti usada. Ele nem veio explicar a situação dele. Acontecendo as coisas aqui e ele foi dormir. Ele estava me usando aqui", continuou.

Essa reflexão da cantora tem a ver com a postura de Arcrebiano e com as investidas de Carla Diaz no modelo. "Eu falei com a Carla, eu conversei direto com ela e falei 'Eu acho isso isso e isso' e eu falo mesmo. Se não for, beleza, mas eu prefiro falar do que ficar me fazendo". A paranaense diz que a atriz negou e afirma: "É só você ligar os pontos. E mais pessoas confirmaram", disse Conká em conversa com Rodolffo.

"Tem coisa que eu não consigo passar. Falsidade eu não consigo. Joguinho duplo de personalidade eu não consigo", disse a rapper a Caio, que afirmou que "se você não tiver coragem de assumir as coisas que você fala, você tem que tomar cuidado".

Em seguida, Karol Conká foi até a varanda para fala com João Luiz: "Aí agora eu pergunto para você. Vai ter graça para mim ser vista como a vilãzinha? Sendo que eu sou a pessoa que só fala a real". A cantora também conversa com Projota sobre a forma com que Arcrebiano agiu, que optou por dormir em vez de falar com ela.

Projota diz que Carla Diaz comentou com ele de que alguns participantes haviam dito que ela estaria dando em cima de Arcrebiano."Ela quis jogar nas costas de Lumena e eu disse que tinha sido dois caras", respondeu Karol.