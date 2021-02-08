"BBB 21": Carla Diaz dá "pisão" em Karol Conká: "Mentira suja"

Na noite deste domingo (7), antes da formação do paredão, a atriz decidiu colocar em pratos limpos uma situação recente que a tirou do sério. Karol estaria espalhando para a casa que Carla estava dando em cima de Arcrebiano, com quem já havia trocado carícias.

E Carla disse: "Me senti desrespeitada, humilhada, exposta, uma mentira suja. Eu não vim aqui pra isso. Não sei se foi parte do jogo, mas esse não é o meu jogo. Eu não vim aqui pra ironizar ninguém, pra desrespeitar ninguém, ironizar a carreira de ninguém. Eu sempre tive muito respeito. Essas lágrimas não são de novela, são mágoa mesmo. Eu aceitei esse desafio de estar exposta, vulnerável, mas não imaginava que ia chegar a esse ponto".