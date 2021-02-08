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"BBB 21": Carla Diaz dá "pisão" em Karol Conká: "Mentira suja"

Aos prantos, atriz expôs situação que viveu com a cantora em três semanas de reality e emocionou internautas, que a apoiaram na atitude
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2021 às 08:52

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:52

BBB 21: sisters ficam sentadas na sala durante interação com Tiago Leifert
BBB 21: sisters ficam sentadas na sala durante interação com Tiago Leifert Crédito: TV Globo/Reprodução
Carla Diaz abriu o jogo sobre Karol Conká em meio a diversas polêmicas do "BBB 21". 
Na noite deste domingo (7), antes da formação do paredão, a atriz decidiu colocar em pratos limpos uma situação recente que a tirou do sério. Karol estaria espalhando para a casa que Carla estava dando em cima de Arcrebiano, com quem já havia trocado carícias. 

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E Carla disse: "Me senti desrespeitada, humilhada, exposta, uma mentira suja. Eu não vim aqui pra isso. Não sei se foi parte do jogo, mas esse não é o meu jogo. Eu não vim aqui pra ironizar ninguém, pra desrespeitar ninguém, ironizar a carreira de ninguém. Eu sempre tive muito respeito. Essas lágrimas não são de novela, são mágoa mesmo. Eu aceitei esse desafio de estar exposta, vulnerável, mas não imaginava que ia chegar a esse ponto". 

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