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"BBB 21"

Equipe de Arcrebiano pede revisão de prova que tirou Karol Conká do paredão

No "BBB 21", coach de crossfit capixaba acabou indo para o paredão depois de a cantora vencer o bate e volta, mas equipe se atentou para possível erro e pede revisão; entenda a polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2021 às 08:34

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:34

BBB 21: Arcrebiano fica na sala do reality
BBB 21: Arcrebiano fica na sala do reality Crédito: TV Globo/Reprodução
A equipe do capixaba Arcrebiano está pedindo revisão da prova bate e volta, que tirou Karol Conká do paredão do "BBB 21", da noite deste domingo (7). 
Concorreram no teste o próprio Arcrebiano, Juliette e Karol Conká. Após a dinâmica, a cantora foi ao quarto do líder e confessou que viu algo de diferente na prova. Segundo ela, era só se atentar aos sinais das mangueiras que estavam no chão. 
Na prova, os competidores tinham que liberar o registro de uma das mangueiras que levasse a água até um outro ponto em que estavam os outros emparedados. 
No perfil do Instagram, a equipe de Arcrebiano postou um vídeo em que marcaram o apresentador Tiago Leifert e Boninho. "Tiago autorizou Karol a “confirmar” se a mangueira de número 20 já havia sido aberta, sendo que quem tem que ter esse controle é ele", escreveram. 

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E continuou: "Lá, ela fixou o olho na mangueira 17 e viu algo, ela teria que escolher a mangueira na FLECHA. ESPALHEM E MARQUEM o Boninho e o Tiago". 
A polêmica é que a sister teria que ter escolhido o número do registro que ia abrir de um determinado ponto (a flecha). No entanto, Karol "passeou" entre as mangueiras para constatar que a de número 20 já havia sido escolhida. E, nisso, ela decidiu mudar a escolha. 

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