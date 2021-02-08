Equipe de Arcrebiano pede revisão de prova que tirou Karol Conká do paredão

BBB 21: Arcrebiano fica na sala do reality Crédito: TV Globo/Reprodução

A equipe do capixaba Arcrebiano está pedindo revisão da prova bate e volta, que tirou Karol Conká do paredão do " BBB 21 ", da noite deste domingo (7).

Concorreram no teste o próprio Arcrebiano, Juliette e Karol Conká. Após a dinâmica, a cantora foi ao quarto do líder e confessou que viu algo de diferente na prova. Segundo ela, era só se atentar aos sinais das mangueiras que estavam no chão.

Na prova, os competidores tinham que liberar o registro de uma das mangueiras que levasse a água até um outro ponto em que estavam os outros emparedados.

No perfil do Instagram, a equipe de Arcrebiano postou um vídeo em que marcaram o apresentador Tiago Leifert e Boninho. "Tiago autorizou Karol a “confirmar” se a mangueira de número 20 já havia sido aberta, sendo que quem tem que ter esse controle é ele", escreveram.

E continuou: "Lá, ela fixou o olho na mangueira 17 e viu algo, ela teria que escolher a mangueira na FLECHA. ESPALHEM E MARQUEM o Boninho e o Tiago".