Equipe de Arcrebiano pede revisão de prova que tirou Karol Conká do paredão

A equipe do capixaba Arcrebiano está pedindo revisão da prova bate e volta, que tirou Karol Conká do paredão do "BBB 21", da noite deste domingo (7).
Concorreram no teste o próprio Arcrebiano, Juliette e Karol Conká. Após a dinâmica, a cantora foi ao quarto do líder e confessou que viu algo de diferente na prova. Segundo ela, era só se atentar aos sinais das mangueiras que estavam no chão.
Na prova, os competidores tinham que liberar o registro de uma das mangueiras que levasse a água até um outro ponto em que estavam os outros emparedados.
No perfil do Instagram, a equipe de Arcrebiano postou um vídeo em que marcaram o apresentador Tiago Leifert e Boninho. "Tiago autorizou Karol a “confirmar” se a mangueira de número 20 já havia sido aberta, sendo que quem tem que ter esse controle é ele", escreveram.
E continuou: "Lá, ela fixou o olho na mangueira 17 e viu algo, ela teria que escolher a mangueira na FLECHA. ESPALHEM E MARQUEM o Boninho e o Tiago".
A polêmica é que a sister teria que ter escolhido o número do registro que ia abrir de um determinado ponto (a flecha). No entanto, Karol "passeou" entre as mangueiras para constatar que a de número 20 já havia sido escolhida. E, nisso, ela decidiu mudar a escolha.