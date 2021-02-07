Marília Mendonça cita homofobia ao comentar saída de Lucas no BBB 21

Lucas e Gilberto se abraçam após beijo na festa Crédito: Reprodução Globoplay

A noite agitadíssima do BBB 21, que teve seu auge com a saída de Lucas do reality, não está repercutindo apenas entre os participantes da atração, mas também fora da casa. O nome do ator foi o assunto mais citado no Twitter no mundo, alcançando mais de 2 mil citações na rede social após a desistência dele. No Brasil não só anônimos foram à internet comentar a situação, mas também celebridades.

Mais do que debater a saída de Lucas, muitos criticaram a atitude dos confinados e de muitos internautas que desaprovaram o beijo que aconteceu entre o artista e Gil durante a festa Holi Festival na madrugada deste domingo (7). Antes de deixar a casa, Lucas se declarou bissexual, mas foi acusado de ter ficado com o doutorando apenas para "se promover".

Marília Mendonça, Mumuzinho, Maria Rita e Deborah Secco estão entre as celebridades que usaram as redes sociais para se manifestar sobre os últimos acontecimentos do BBB 21:

Débora Secco: "Será possível que alguém acha que beijar alguém do mesmo sexo nesse país preconceituoso e violento traria alguma vantagem no jogo? Na tv aberta? Homem com Homem? Sério?"

Marília Mendonça: "Eu não faço ideia do que se passa na cabeça de Gil e Lucas e nem sei se posso falar sobre algo que não vivo, mas isso incomodou um Brasil e acho que devemos expor. Se só o beijo gay foi questionado como estratégia de jogo, eles sofreram homofobia SIM!"

Preta Gil: "Eu achei lindo o beijo, achei lindo o Lucas se assumir Bi, e achei uó Lumena pirar com isso".

Mumuzinho: "Quero dizer ao Lucas que talvez ele seja o participante mais corajoso que já passou pelo programa. Desejo de que suas ideias se organizem e tudo fique bem. Espero te ver em algum show meu, assim que possível, vamos meter samba no pé no palco juntos".