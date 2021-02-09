BBB 21: Família de Arcrebiano pede que brother saia da atração nesta terça

Arcrebiano em momento do BBB 21 - Reprodução Crédito: Reprodução/TV Globo

Arcrebiano, conhecido como Bil, parece não estar bem na casa do BBB 21. Na madrugada desta terça-feira (9), ele teve uma conversa com Karol Conká e deixou claro para ela que não está mais aguentando toda a situação no reality. Seu desejo é sair.

"Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Estou ficando maluco. Não estou aguentando mais isso aqui. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa feliz e agora estou triste", disse ele.

Com isso, sua família e equipe que cuidam de suas redes sociais reforçaram que o melhor para ele é deixar a atração e ser o mais votado do público no Paredão.

"Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. Você vai brilhar aqui fora", disse nas redes sociais ao publicar o vídeo.

A mãe de Arcrebiano também gravou um vídeo pedindo a saída do capixaba. "Vocês que estão apoiando o Bil. Eu peço encarecidamente que deixem meu filho sair daquela casa hoje, por favor. É o pedido de uma mãe angustiada, que está triste com tudo que está acontecendo na vida do meu filho. Sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não estou feliz por ele estar sofrendo tanto. Meu filho está sendo massacrado, pisado, humilhado. Meu filho não precisa disso", diz Ana Araújo em vídeo.

A situação entre Bil e muitos outros da casa ficou ainda pior após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (8). A grande maioria apontou que ele seria o mais influenciável do confinamento.

Ele foi lembrado nove vezes (aliás, o mesmo número de votos que recebeu para o paredão desta semana) como maior influenciável. Ele foi seguido por Arthur, com cinco votos, e Juliette e Lumena, com quatro votos. Esta última votou em si própria como influenciável.

A contagem não leva em consideração os votos de participantes que colocaram pessoas na "coluna do meio". Alguns eram considerados um pouco influenciadores ou influenciáveis, mas não o suficiente para receberem o voto.