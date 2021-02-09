"BBB 21": após climão, Karol Conká debocha e diz que Arcrebiano é "lento"

BBB 21: Karol Conká conversa com brothers Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois do clima de animosidade instaurado na casa mais vigiada do Brasil e sob a tensão de o capixaba estar no paredão, com eliminação nesta terça (9), a rapper debochou do rapaz: "Gente, ele é meio lento".

"Meio? Meio?", questionou Carla Diaz. E Karol continuou: "Teve uma hora que não deu. Eu falei assim: 'Bil, desculpa, você é meio lento'. Gente, o deboche está aqui". "Ele só ficava chorando", continuou debochando a rapper, entre risos.