"BBB 21": após climão, Karol Conká debocha e diz que Arcrebiano é "lento"

Arcrebiano e Karol Conká foram dois dos participantes que protagonizaram momentos de tensão (e climão!) na noite desta segunda (8) durante e após o jogo da discórdia, dinâmica proposta para o dia no "BBB 21".
Depois do clima de animosidade instaurado na casa mais vigiada do Brasil e sob a tensão de o capixaba estar no paredão, com eliminação nesta terça (9), a rapper debochou do rapaz: "Gente, ele é meio lento".
"Meio? Meio?", questionou Carla Diaz. E Karol continuou: "Teve uma hora que não deu. Eu falei assim: 'Bil, desculpa, você é meio lento'. Gente, o deboche está aqui". "Ele só ficava chorando", continuou debochando a rapper, entre risos.
E a cantora continuou: "E eu falei: 'Não me apaixonei por você'. Aí a tristeza no olhar... Eu falei 'Você é egoísta, egocêntrico, orgulhoso'. Ele falou 'Eu não sou', eu falei 'Você é'. Gente, dá pena, dá dó porque você vê que a pessoa não tem essa capacidade de conversar".