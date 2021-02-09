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"Ele só ficava chorando"

"BBB 21": após climão, Karol Conká debocha e diz que Arcrebiano é "lento"

"Ele só ficava chorando", debochou Karol, entre risadas, ao falar sobre a conversa que teve com o capixaba após o jogo da discórdia na noite desta segunda (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2021 às 09:22

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:22

BBB 21: Karol Conká conversa com brothers
BBB 21: Karol Conká conversa com brothers Crédito: TV Globo/Reprodução
Arcrebiano e Karol Conká foram dois dos participantes que protagonizaram momentos de tensão (e climão!) na noite desta segunda (8) durante e após o jogo da discórdia, dinâmica proposta para o dia no "BBB 21"
Depois do clima de animosidade instaurado na casa mais vigiada do Brasil e sob a tensão de o capixaba estar no paredão, com eliminação nesta terça (9), a rapper debochou do rapaz: "Gente, ele é meio lento". 
"Meio? Meio?", questionou Carla Diaz. E Karol continuou: "Teve uma hora que não deu. Eu falei assim: 'Bil, desculpa, você é meio lento'. Gente, o deboche está aqui". "Ele só ficava chorando", continuou debochando a rapper, entre risos. 

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E a cantora continuou: "E eu falei: 'Não me apaixonei por você'. Aí a tristeza no olhar... Eu falei 'Você é egoísta, egocêntrico, orgulhoso'. Ele falou 'Eu não sou', eu falei 'Você é'. Gente, dá pena, dá dó porque você vê que a pessoa não tem essa capacidade de conversar". 

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