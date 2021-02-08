Famosos

Filho de Karol Conká desabafa sobre ataques que recebe devido ao BBB 21

Através das redes sociais da mãe ele pede 'se coloquem no meu lugar'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:13

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:13

BBB 21: a cantora Karol Conká
BBB 21: a cantora Karol Conká Crédito: Globo/João Cotta
Jorge Conká, 15, filho da rapper Karol Conká, falou sobre ataques que vem sofrendo na Internet. No desabafo feito em suas redes sociais, o adolescente pediu empatia dos telespectadores do BBB 21 e afirmou que não tem relação alguma com o que acontece no programa.
O público desaprova as atitudes da cantora na casa mais vigiada do Brasil e do lado de fora, ela é tida como cancelada. "Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa", escreveu Jorge nos Stories da conta oficial do Instagram de sua mãe.
"As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio a pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos", completou.

Veja Também

“BBB 21”: mãe de capixaba Arcrebiano diz que paredão foi injusto

"BBB 21": namorada quebra silêncio e diz não reconhecer Lumena

"BBB 21": Anitta se decepciona e desiste de namorar capixaba Arthur

Na conta oficial da cantora, a equipe de Conká fez uma publicação sobre os ataques que Jorge sofreu. "Nós, da equipe da Karol Conká, repudiamos severamente os ataques feitos ao filho dela, um adolescente de 15 anos", foi escrito na legenda da foto.
Além dos xingamentos e comentários negativos direcionados a Karol, o canal GNT afirmou que não irá exibidir o programa "Prazer Feminino" apresentado pela cantora e pela ex-bbb Marcela McGowan. A atração sobre sexualidade feminina estreou no YouTube do canal pago no dia 1° de outubro de 2020 e estava programado para ser exibido na TV, a partir de 22 de fevereiro.

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

