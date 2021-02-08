"BBB 21": namorada quebra silêncio e diz não reconhecer Lumena

Fernanda Maia, a namorada de Lumena, do "BBB 21", decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre toda a polêmica que tem envolto a amada dentro do reality da Globo. No entanto, para a surpresa dos internautas, a própria Fernanda diz não estar reconhecendo a sister dentro do programa.
"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos", começou, se explicando sobre a quantidade grande de mensagens que tem recebido em suas redes sociais. "De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar", escreveu Fernanda.
E continuou: "Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo".
Pelo Instagram, Fernanda terminou: "Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do 'passar pano' e do 'cancelamento', eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela".