"BBB 21": namorada quebra silêncio e diz não reconhecer Lumena

BBB 21: Fernanda Maia e a namorada, a psicóloga Lumena Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Maia, a namorada de Lumena, do " BBB 21 ", decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre toda a polêmica que tem envolto a amada dentro do reality da Globo. No entanto, para a surpresa dos internautas, a própria Fernanda diz não estar reconhecendo a sister dentro do programa.

"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos", começou, se explicando sobre a quantidade grande de mensagens que tem recebido em suas redes sociais. "De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar", escreveu Fernanda.

E continuou: "Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo".