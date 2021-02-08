Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita!

"BBB 21": namorada quebra silêncio e diz não reconhecer Lumena

Fernanda Maia disse que não pensava que reality da Globo tomaria proporções tão agressivas e diz não reconhecer a psicóloga dentro do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2021 às 09:30

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 09:30

BBB 21: Fernanda Maia e a namorada, a psicóloga Lumena
BBB 21: Fernanda Maia e a namorada, a psicóloga Lumena Crédito: Reprodução/Instagram
Fernanda Maia, a namorada de Lumena, do "BBB 21", decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre toda a polêmica que tem envolto a amada dentro do reality da Globo. No entanto, para a surpresa dos internautas, a própria Fernanda diz não estar reconhecendo a sister dentro do programa. 
"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos", começou, se explicando sobre a quantidade grande de mensagens que tem recebido em suas redes sociais. "De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar", escreveu Fernanda. 
E continuou: "Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo". 

Veja Também

Hellen Dal Col: empresária capixaba é conhecida como a “rainha dos motéis”

"BBB 21": Anitta se decepciona e desiste de namorar capixaba Arthur

"BBB 21": Carla Diaz dá "pisão" em Karol Conká: "Mentira suja"

Pelo Instagram, Fernanda terminou: "Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do 'passar pano' e do 'cancelamento', eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela". 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"BBB 21": Anitta diz que pegaria capixaba Arcrebiano após paredão

"BBB 21": capixaba Arcrebiano, Gilberto e Juliette estão no paredão

"BBB 21": Lucas se emociona com recepção calorosa em São Paulo

"BBB 21": Globo admite que direção disse que Lucas virava gremlim ao beber

"BBB 21": Nego Di diz que Gil não é negro: "É sujinho. Se esfregar..."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados