“BBB 21”: mãe de capixaba Arcrebiano diz que paredão foi injusto

Ana Araújo, a mãe de Arcrebiano do “BBB 21”, está chateada com tudo o que vem acontecendo nos últimos dias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na noite deste domingo (7), Arcrebimãe – como vem sendo chamada na internet – ficou ainda mais triste ao ver o filho anunciado no paredão depois de não conseguir se salvar da prova bate e volta, com quem concorreu contra Karol Conká e Juliette.
“Foi um paredão injusto. Meu filho foi para o paredão injustamente e não voltou do bate e volta, mas foi injustamente. Foi por coisas que ele não fez”, diz ela, ao defender o filho, que levou 9 votos da casa para ser emparedado.
E continua: “Estou feliz só porque o Brasil viu o que aquela mulher (Karol Conká) fez lá dentro. O Brasil viu ela dizendo que meu filho a usou, sendo que ela que fez tudo, falou com todos. Ontem (domingo) todo mundo ficou com cara feia para ele (Arcrebiano), como se ele fosse o culpado de tudo. Se meu filho sair amanhã, ele vai sair de cabeça erguida, porque ele não fez nada contra aquela mulher. Não gosto nem de falar o nome dela”.
Arcrebimãe, que mora em Goiânia, também pontua à Gazeta que caso o filho seja eliminado do programa, que todos os movimentos a partir de agora sejam para mostrar a verdade dentro do reality. “Se ele sair, vai ser Deus. E se ele ficar, também vai ser Deus. Mas é complicado a pessoa ter que pagar por uma coisa que ela não fez. E todo mundo lá dentro em volta daquela mulher (Karol) como se ela fosse uma deusa, uma rainha... Será possível que as pessoas não enxergam?”, questiona.