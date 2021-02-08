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Contra Karol Conká

“BBB 21”: mãe de capixaba Arcrebiano diz que paredão foi injusto

“Se ele sair, vai ser Deus. E se ele ficar, também vai ser Deus. Mas é complicado a pessoa ter que pagar por uma coisa que ela não fez”, diz Arcrebimãe, que está chateada pelo filho ter sido emparedado
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 fev 2021 às 10:54

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 10:54

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo Crédito: Arquivo pessoal
Ana Araújo, a mãe de Arcrebiano do “BBB 21”, está chateada com tudo o que vem acontecendo nos últimos dias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na noite deste domingo (7), Arcrebimãe – como vem sendo chamada na internet – ficou ainda mais triste ao ver o filho anunciado no paredão depois de não conseguir se salvar da prova bate e volta, com quem concorreu contra Karol Conká e Juliette.
“Foi um paredão injusto. Meu filho foi para o paredão injustamente e não voltou do bate e volta, mas foi injustamente. Foi por coisas que ele não fez”, diz ela, ao defender o filho, que levou 9 votos da casa para ser emparedado.
E continua: “Estou feliz só porque o Brasil viu o que aquela mulher (Karol Conká) fez lá dentro. O Brasil viu ela dizendo que meu filho a usou, sendo que ela que fez tudo, falou com todos. Ontem (domingo) todo mundo ficou com cara feia para ele (Arcrebiano), como se ele fosse o culpado de tudo. Se meu filho sair amanhã, ele vai sair de cabeça erguida, porque ele não fez nada contra aquela mulher. Não gosto nem de falar o nome dela”.

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Arcrebimãe, que mora em Goiânia, também pontua à Gazeta que caso o filho seja eliminado do programa, que todos os movimentos a partir de agora sejam para mostrar a verdade dentro do reality. “Se ele sair, vai ser Deus. E se ele ficar, também vai ser Deus. Mas é complicado a pessoa ter que pagar por uma coisa que ela não fez. E todo mundo lá dentro em volta daquela mulher (Karol) como se ela fosse uma deusa, uma rainha... Será possível que as pessoas não enxergam?”, questiona.
Ana, assim como a equipe de Arcrebiano, vão mover mutirões para eliminar Juliette.

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