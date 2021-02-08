“BBB 21”: mãe de capixaba Arcrebiano diz que paredão foi injusto

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo Crédito: Arquivo pessoal

“Foi um paredão injusto. Meu filho foi para o paredão injustamente e não voltou do bate e volta, mas foi injustamente. Foi por coisas que ele não fez”, diz ela, ao defender o filho, que levou 9 votos da casa para ser emparedado.

E continua: “Estou feliz só porque o Brasil viu o que aquela mulher (Karol Conká) fez lá dentro. O Brasil viu ela dizendo que meu filho a usou, sendo que ela que fez tudo, falou com todos. Ontem (domingo) todo mundo ficou com cara feia para ele (Arcrebiano), como se ele fosse o culpado de tudo. Se meu filho sair amanhã, ele vai sair de cabeça erguida, porque ele não fez nada contra aquela mulher. Não gosto nem de falar o nome dela”.