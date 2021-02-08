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Após reclamações na web, BBB 21 faz comunicado sobre prova Bate e Volta

Internautas reclamaram que Karol Conká teria visto mangueira no totem número 17 e por isso resolveu acioná-lo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Publicado em 

08 fev 2021 às 15:08
Veja imagem das mangueiras da prova Bate e Volta
Prova Bate e Volta realizada neste domingo (7) Crédito: TV Globo
Os internautas e a família do capixaba Arcrebiano reclamaram, mas não teve jeito. A prova Bate e Volta do Big Brother Brasil 21 em que Karol Conká se livrou do paredão, realizada neste domingo (7), segue valendo. A Globo fez um comunicado informando o caso.
Segundo os internautas, Karol teria visto uma mangueira no totem número 17, que valeria a imunidade, e acionado o mecanismo. A sister chegou a comentar o caso com outros participantes. Para uma parte do público, isso não validaria mais a prova.
Porém, o big boss avaliou toda a situação e a Globo emitiu nota sobre a situação. "O BBB esclarece que as mangueiras da prova Bate e Volta do último domingo, 7/2, eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros. Os chuveiros só eram acionados manualmente pela direção de prova quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo", diz o comunicado da emissora.

A PROVA

Na disputa os participantes tinham que escolher entre torneiras, numeradas de 1 a 21, para acionar um chuveiro. Quem escolhesse a torneira número 17 primeiro seria o vencedor. A cantora e apresentadora Karol Conká escolheu a torneira correta após cinco tentativas e venceu a prova. Assim, Arcrebiano e Juliette foram para a berlinda com Gilberto.

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