Após reclamações na web, BBB 21 faz comunicado sobre prova Bate e Volta

Prova Bate e Volta realizada neste domingo (7) Crédito: TV Globo

Os internautas e a família do capixaba Arcrebiano reclamaram, mas não teve jeito. A prova Bate e Volta do Big Brother Brasil 21 em que Karol Conká se livrou do paredão, realizada neste domingo (7), segue valendo. A Globo fez um comunicado informando o caso.

Segundo os internautas, Karol teria visto uma mangueira no totem número 17, que valeria a imunidade, e acionado o mecanismo. A sister chegou a comentar o caso com outros participantes. Para uma parte do público, isso não validaria mais a prova.

Porém, o big boss avaliou toda a situação e a Globo emitiu nota sobre a situação. "O BBB esclarece que as mangueiras da prova Bate e Volta do último domingo, 7/2, eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros. Os chuveiros só eram acionados manualmente pela direção de prova quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo", diz o comunicado da emissora.

A PROVA