"BBB 21": Arcrebiano chora ao ser detonado por Karol Conká: "Covarde"

BBB 21: Arcrebiano chora ao conversar com Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução

Não bastasse o climão provocado pelo jogo da discórdia, ao vivo na noite desta segunda (8) durante a exibição do " BBB 21 ", Karol Conká e o capixaba Arcrebiano decidiram continuar a conversa depois da dinâmica.

A palavra começou com Karol, quem dominou o discurso a maior parte da conversa, enquanto o coach de crossfit chorava e se lamentava. E a cantora começou: "Começo a achar um pouquinho estranho que você só falar comigo agora que está prestes a, talvez, sair. E depois de você ver que a maioria da casa, mesmo falando que eu estava errada na minha atitude, o pessoal me acolhendo. Porque eles entenderam a situação que eu passei e você foi realmente um covarde”.

E continuou: "Mas foi tudo mentira. Quando a gente gosta de alguém e tem interesse, a gente se importa com essa pessoa. A partir do dia que eu assumi você para a casa toda, você não teve uma troca de carinho comigo. Alguns amigos viram e falaram: 'te valoriza'. Quando eu fui te dar um beijo, você se afastou, eu fiquei com muita vergonha. Não teve uma conexão de beijo, nossa conexão era outra coisa”.

Em seguida, a rapper revelou como se sentiu sobre o envolvimento com Arcrebiano. E considerou: “É muito ruim. Eu pensava: 'mais uma vez eu me envolvi com uma pessoa que está só usando a minha imagem para se prevalecer de alguma forma'. Eu te senti um homem pela metade, e não foi só eu. Você veio atrás de mim para conquista. Quando você conseguiu me conquistar, não ligou pra mim. Foi isso que eu percebi. Quando viu que estava tudo certo, você simplesmente não ligou".