Desistente do "BBB 21", Lucas se emociona com proposta de Dennis DJ

Lucas Penteado continua colhendo frutos de sua participação no BBB 21 (Globo). O ator, que também é rapper, recebeu uma chamada de vídeo de Dennis DJ dando boas notícias.
Segundo o produtor musical, a gravadora Sony Music está interessada em lançar um álbum do ex-participante do reality show. Além disso, Dennis também se ofereceu para ser produtor do projeto. "Eu sei que é um sonho teu de ser artista", afirmou.
Lucas, que pediu para deixar o programa no último domingo (7) após diversas confusões dentro da casa, se emocionou. "Nunca imaginei que fosse receber uma proposta dessa, é um dos meus maiores sonhos", afirmou.
"É o que eu acredito, que um tem que ajudar o outro, o poder só vale a pena quando é distribuído", avaliou. "Não sei por que Deus está me dando tanta oportunidade."
Antes mesmo do bate-papo, Dennis já havia manifestado interesse em ajudar Lucas na carreira musical. "Estou aqui para produzir todas as músicas que você tiver vontade", disse nas redes sociais.
Ele também já havia feito o remix de uma rima feita pelo participante dentro da casa a respeito da amiga Juliette. Com o refrão "coxinha, croquete, fica Juliette", a música viralizou.