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Desistente do "BBB 21", Lucas se emociona com proposta de Dennis DJ

Segundo o produtor musical, a gravadora Sony Music está interessada em lançar um álbum do ex-participante do reality da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 08:27

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 08:27

Dennis DJ faz reunião virtual com Lucas Penteado, desistente do BBB 21
Dennis DJ faz reunião virtual com Lucas Penteado, desistente do BBB 21 Crédito: Reprodução/Instagram @dennisdj
Lucas Penteado continua colhendo frutos de sua participação no BBB 21 (Globo). O ator, que também é rapper, recebeu uma chamada de vídeo de Dennis DJ dando boas notícias.
Segundo o produtor musical, a gravadora Sony Music está interessada em lançar um álbum do ex-participante do reality show. Além disso, Dennis também se ofereceu para ser produtor do projeto. "Eu sei que é um sonho teu de ser artista", afirmou.
Lucas, que pediu para deixar o programa no último domingo (7) após diversas confusões dentro da casa, se emocionou. "Nunca imaginei que fosse receber uma proposta dessa, é um dos meus maiores sonhos", afirmou.
"É o que eu acredito, que um tem que ajudar o outro, o poder só vale a pena quando é distribuído", avaliou. "Não sei por que Deus está me dando tanta oportunidade."
Antes mesmo do bate-papo, Dennis já havia manifestado interesse em ajudar Lucas na carreira musical. "Estou aqui para produzir todas as músicas que você tiver vontade", disse nas redes sociais.

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Ele também já havia feito o remix de uma rima feita pelo participante dentro da casa a respeito da amiga Juliette. Com o refrão "coxinha, croquete, fica Juliette", a música viralizou.

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