Desistente do "BBB 21", Lucas se emociona com proposta de Dennis DJ

Dennis DJ faz reunião virtual com Lucas Penteado, desistente do BBB 21 Crédito: Reprodução/Instagram @dennisdj

Lucas Penteado continua colhendo frutos de sua participação no BBB 21 (Globo). O ator, que também é rapper, recebeu uma chamada de vídeo de Dennis DJ dando boas notícias.

Segundo o produtor musical, a gravadora Sony Music está interessada em lançar um álbum do ex-participante do reality show. Além disso, Dennis também se ofereceu para ser produtor do projeto. "Eu sei que é um sonho teu de ser artista", afirmou.

Lucas, que pediu para deixar o programa no último domingo (7) após diversas confusões dentro da casa, se emocionou. "Nunca imaginei que fosse receber uma proposta dessa, é um dos meus maiores sonhos", afirmou.

"É o que eu acredito, que um tem que ajudar o outro, o poder só vale a pena quando é distribuído", avaliou. "Não sei por que Deus está me dando tanta oportunidade."

Antes mesmo do bate-papo, Dennis já havia manifestado interesse em ajudar Lucas na carreira musical. "Estou aqui para produzir todas as músicas que você tiver vontade", disse nas redes sociais.