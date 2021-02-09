Ken Humano troca Hollywood pelo ES: “Não preciso de Maserati para ser feliz”

O ator e marketeiro Mauricio Galdi, o Ken Humano, que está morando em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reproduçao/Instagram @mauriciogaldioficial

Há sete anos, o ator e marketeiro Mauricio Galdi encarnou o Ken Humano pela primeira vez. De lá para cá, não largou o personagem em momento nenhum e sentiu que perdeu um pouco da própria identidade. “No início, era legal ficar falando só de plásticas e procedimentos estéticos, mas eu cansei. Nisso, acho que perdi um pouco da essência do Mauricio, que é algo que eu não queria”, fala, em entrevista exclusiva à coluna.

Mauricio, que voltou a morar com os pais há pouco mais de um ano, em Vila Velha, também está gostando do estilo de vida do Espírito Santo , que adotou depois de uns anos fora do showbiz internacional. “Tem gente que critica os capixabas, mas eu só tenho elogios. O pessoal daqui do Estado é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Depois de tudo o que eu vivi, percebi que você não precisa andar de Maserati em Hollywood para ser feliz”, compara.

Ele, que agora também está alinhando novos trabalhos no Estado, comemora a nova fase: “Estou animado de novo, feliz. E quem conhece minha história, sabe que o Ken veio muito rápido, veio sem eu esperar. Eu me sentia superior a todo mundo e isso me fez mal. Cheguei a ter um quadro de depressão profunda e lutei muito depois disso”.

Sobre a depressão, o modelo completa: “Foi quando estava filmando ‘House of Dolls’, o reality com os outros dois Kens Humanos nos Estados Unidos, o Justin Jedlica e o Rodrigo Alves, que agora é a Jessica Alves. Na hora de renovar o contrato por mais um ano, percebi que aquilo não me fazia feliz, me vi muito mal. Tinha dia que eu não queria levantar da cama”.

O ator e marketeiro Mauricio Galdi, o Ken Humano, que está morando em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reproduçao/Instagram @mauriciogaldioficial

Desse período - que tem mais ou menos quatro anos - para cá, Mauricio buscou se reconectar com a família e amigos. “Sempre tive uma ligação muito forte com meu pais, meu irmão... Que também mora aqui no Espírito Santo e é casado com uma capixaba. Tenho poucos amigos. Mas, os que tenho, são antigos, são de muito tempo. Sentia muita falta disso, de ter esse contato”, reitera.

A essa altura da vida, Mauricio já tinha realizado mais de uma dezena de cirurgias plásticas – sobretudo no corpo. Mas hoje ele nem sabe por quantas vezes apelou para o bisturi para se dar melhor com a própria aparência. “Mas não me arrependo de nada. Eu gosto de como sou, sempre fui vaidoso como Mauricio mesmo. Hoje em dia, não faço mais tantas plásticas, o forte são os procedimentos, não é? E sempre venho alertando, inclusive, sobre a harmonização facial. As pessoas têm que ter cuidado”, conta ele, que diz já ter sido vítima de complicações.

Na primeira vez em que decidiu se submeter a uma rinoplastia, cirurgia plástica no nariz, Mauricio acabou passando por maus bocados para se recuperar. Ele tinha 17 anos quando decidiu fazer o procedimento pela primeira vez. “Fiquei mais de 10h na cirurgia que não era para passar de 2h, 3h. Não sei nem o que aconteceu, sei que não ficou como eu queria e tive que refazer muitas vezes até chegar ao resultado atual”, defende.

E continua atualizando a lista: “Recentemente, aqui no Espírito Santo mesmo, fiz a técnica dos fox eyes, que é para deixar a região dos olhos mais levantada, com a médica Júlia Miranda, além das lentes de contato dentais com o dentista Jonas Giacomin, que é bastante conhecido aqui pelo Estado. E são profissionais capixabas que estão no mesmo gabarito dos que já me atenderam em Rio e São Paulo”.

O ator e marketeiro Mauricio Galdi, o Ken Humano, que está morando em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Pedro Permuy

O ator e marketeiro Mauricio Galdi, o Ken Humano, que está morando em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Pedro Permuy

Sobre a ruptura com o Ken, Mauricio explica que não será do dia para a noite. Não é porque ele quer deixar o personagem de lado, que ele deixará, também, a vaidade. “Como eu disse, eu sou vaidoso, sim. Então, nada do que as pessoas enxergam vai mudar muito. A própria maquiagem, que antes era de ‘doll’ (boneco em inglês), muito mais pesada, já está bem mais leve”, esclarece.

Se por um lado a estética do Espírito Santo chamou a atenção do modelo, ninguém ainda conseguiu conquistar seu coração. Mauricio, depois de um casamento que durou nove anos, continua solteiro, mas admite saidinhas com capixabas. “Acontece de sair com um, com outro... Mas, nesse momento, nem estou focado nisso. Acho que essas coisas acontecem naturalmente e acho que eu já tive o amor da minha vida. Acho que vai ser difícil encontrar outra pessoa que eu goste tanto”, finaliza.

Daqui para o futuro, Mauricio confidencia que pretende trabalhar na televisão, mas não como boneco vivo. Aos fãs, ele também finaliza com um recado: “Em breve, vocês terão muitas novidades, muitas coisas que vão acontecer. E eu estou animado com novas possibilidades profissionais que estão surgindo”.