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Com João Figueiredo

Sasha Meneghel fica noiva após menos de um ano de namoro

A filha de Xuxa publicou uma série de fotos no Instagram para anunciar o noivado e se declarou para o namorado na legenda do post
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 08:33

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 08:33

Sasha fica noiva do namorado, João Figueiredo
Sasha fica noiva do namorado, João Figueiredo Crédito: Reprodução/Instagram @sashameneghel
Sasha Meneghel, 22, revelou nesta segunda-feira (8) que está noiva do cantor João Figueiredo. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020, mas o casal só fez o anúncio agora.
A filha de Xuxa, 57, publicou uma série de fotos com o rapaz. Na legenda, escreveu em inglês: "Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida". "Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida", completou.
Já o noivo também publicou a novidade nas redes sociais. "Ela disse sim", comemorou. "Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor."
Diversos famosos desejaram felicidades ao casal. Entre elas, Bruna Marquezine, que é muito amiga de Sasha. "Deus te ama muito mesmo, viu, meu querido", disse para João. "É para agradecer todo dia por essa bênção aí."

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Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020. No entanto, eles já estavam juntos desde o final de 2019. Ao fazer o anúncio do namoro, a modelo e estudante de moda disse que o relacionamento dos dois evoluiu com o tempo. "Me apaixonei pelo meu melhor amigo", contou.

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