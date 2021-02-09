Sasha Meneghel fica noiva após menos de um ano de namoro

Sasha fica noiva do namorado, João Figueiredo Crédito: Reprodução/Instagram @sashameneghel

Sasha Meneghel , 22, revelou nesta segunda-feira (8) que está noiva do cantor João Figueiredo. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020, mas o casal só fez o anúncio agora.

A filha de Xuxa, 57, publicou uma série de fotos com o rapaz. Na legenda, escreveu em inglês: "Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida". "Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida", completou.

Já o noivo também publicou a novidade nas redes sociais. "Ela disse sim", comemorou. "Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor."

Diversos famosos desejaram felicidades ao casal. Entre elas, Bruna Marquezine, que é muito amiga de Sasha. "Deus te ama muito mesmo, viu, meu querido", disse para João. "É para agradecer todo dia por essa bênção aí."