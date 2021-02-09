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"BBB 21": antes e depois de harmonização de capixaba Arcrebiano choca

Coach de crossfit de Vila Velha se submeteu ao procedimento estético em janeiro de 2020 e preenchimentos foram feitos por cirurgiã-dentista de Goiânia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2021 às 09:04

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 09:04

BBB 21: antes e depois de harmonização facial de Arcrebiano choca
BBB 21: antes e depois de harmonização facial de Arcrebiano choca Crédito: Reprodução/Instagram @ponceconceito
Arcrebiano, um dos capixabas do "BBB 21", chocou ao ter fotos de antes e depois de sua harmonização facial vazadas na internet. O coach de crossfit de Vila Velha passou pelo procedimento estético em janeiro de 2020 e ganhou um rosto com mais volume, maxilar mais definido e olheiras não marcadas. 
A mudança foi feita, segundo informações da Quem, por uma cirurgiã-dentista de Goiânia. "Hoje não é dia de TBT, mas não podia deixar de matar a saudade desse caso lindo!! Por aqui estamos na torcida, e vocês? Case de sucesso!", legendou a profissional da saúde, ao relembrar o caso nesta segunda (8). 

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E Amanda Ponce ainda completou: "Realçamos a beleza que já existia". 

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