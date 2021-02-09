"BBB 21": antes e depois de harmonização de capixaba Arcrebiano choca

A mudança foi feita, segundo informações da Quem, por uma cirurgiã-dentista de Goiânia. "Hoje não é dia de TBT, mas não podia deixar de matar a saudade desse caso lindo!! Por aqui estamos na torcida, e vocês? Case de sucesso!", legendou a profissional da saúde, ao relembrar o caso nesta segunda (8).