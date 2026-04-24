O surpreendente benefício da cerveja para a saúde

A cerveja fornece "níveis substanciais" de vitamina B6 na dieta, segundo nova pesquisa Crédito: Getty Images

Beber um copo de cerveja ocasionalmente pode fornecer "quantidades substanciais" de uma vitamina essencial para o bom funcionamento do cérebro, afirma uma pesquisa recente publicada em uma revista científica conceituada

A vitamina B6 é benéfica para o cérebro, o sangue e o sistema imunológico e está presente em uma grande variedade de alimentos.

A depender do tipo de cerveja, um copo de 500 ml pode suprir cerca de 15% da sua necessidade diária de vitamina B6, segundo os pesquisadores da Universidade de Munique (Alemanha) responsáveis pelo estudo publicado pelo Journal of Agricultural and Food Chemistry, da Sociedade Química Americana. Até uma cerveja sem álcool lager (tipo mais comum, de fermentação em baixas temperaturas) pode ter o mesmo efeito, afirma o estudo.

Muitos dos ingredientes usados na produção de cerveja, como cevada, trigo e levedura, contêm vitamina B6 e, segundo esse estudo, o processo de fermentação não elimina completamente esse nutriente.

A vitamina B6 é um nutriente essencial obtido por meio da alimentação. Boas fontes de B6 incluem carnes e peixes, mas ela também está presente em outros alimentos, como aveia, batata e grão-de-bico. Muitos cereais matinais também são enriquecidos com B6.

A deficiência de vitamina B6 é rara, embora os níveis possam, por vezes, estar baixos, frequentemente associados à falta de outras vitaminas do complexo B, como a B12 , o que pode causar sintomas como cansaço e náusea.

O estudo analisou 65 tipos de cerveja vendidos em supermercados locais na Alemanha e encontrou diferenças no teor de vitamina B6 entre elas:

As cervejas do tipo bock — mais encorpadas e geralmente mais alcoólicas — apresentaram o maior teor de vitamina B6, seguidas pelas lagers (as mais comuns), pelas versões escuras e pelas cervejas de trigo

Na outra ponta, as cervejas feitas com arroz tiveram o menor teor de vitamina B6

Entre as versões sem álcool, aquelas que passam por fermentação completa e depois têm o álcool retirado concentraram mais vitamina B6 do que as produzidas com leveduras que já geram pouco álcool

Segundo os pesquisadores, uma lager média pode fornecer cerca de 20% da ingestão diária recomendada de vitamina B6

Uma das cervejas lagers sem álcool testadas forneceu quase 59%

Segundo o NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, os homens precisam de cerca de 1,4 mg de vitamina B6 por dia, e as mulheres, de 1,2 mg. O estudo sugere que 1 litro de cerveja pode conter entre 0,3 mg e 1 mg da vitamina.

Se o consumo ficar dentro dos limites recomendados de ingestão de álcool, a quantidade não atende aos critérios para ser destacada no rótulo da garrafa como fonte de vitaminas, mas continua sendo uma presença mensurável, afirma Michael Rychlik, um dos autores do estudo.

Segundo Rychlik, os resultados são úteis "apenas para consumidores que desejam otimizar a ingestão de vitaminas".

As cervejas do tipo bock, tradicionais na Alemanha, apresentaram os níveis mais altos de B6 entre todas as cervejas analisadas, em parte por terem maior teor alcoólico, geralmente a partir de 6,5%.

Bridget Benelam, da Fundação Britânica de Nutrição, afirma que níveis baixos de vitamina B6 são raros porque a vitamina está presente em muitos alimentos.

"Não recomendamos que a cerveja ou qualquer bebida alcoólica seja vista como uma fonte principal de nutrientes. Isso deve vir da alimentação", diz.

"A menos que a pessoa siga uma dieta muito restrita, é improvável que você não esteja consumindo vitamina B6 em quantidade suficiente."

Segundo Benelam, pessoas com outros problemas de saúde, como alcoolismo ou doença renal crônica, podem enfrentar dificuldades nesse sentido.

Ela recomenda focar em outras vitaminas importantes do complexo B, como a B12 e a riboflavina, também conhecida como vitamina B2, geralmente encontradas em laticínios e alimentos de origem animal.

"Elas têm papel no metabolismo e na liberação de energia", explica.