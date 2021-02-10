"BBB 21": Karol Conká cai no choro após saída de Arcrebiano: "Culpada"

BBB 21: Nego Di consola Karol Conká no jardim Crédito: TV Globo/Reprodução

Em bate-papo com Fiuk e Nego Di, a rapper relembrou a conversa que teve um dia antes com o modelo: "Estava mostrando o quanto estava entendendo meu erro. Falei: 'Eu não estou aqui para te atacar".

E a rapper também refletiu que se sente um pouco culpada pela saída de seu affair de dentro da casa. "Tudo tinha que explicar. No fundo eu me sinto um pouco culpada", disse.