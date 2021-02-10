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Capixaba eliminado

"BBB 21": Karol Conká cai no choro após saída de Arcrebiano: "Culpada"

Rapper conversou com Fiuk e Nego Di no jardim da casa do reality da Globo e acabou não contendo as lágrimas ao dizer que se sente culpada pela eliminação do capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2021 às 08:27

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:27

BBB 21: Nego Di consola Karol Conká no jardim
BBB 21: Nego Di consola Karol Conká no jardim Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois que o capixaba Arcrebiano saiu do "BBB 21" por eliminação no paredão da noite desta terça (9), Karol Conká não se conteve e acabou caindo no choro. 
Em bate-papo com Fiuk e Nego Di, a rapper relembrou a conversa que teve um dia antes com o modelo: "Estava mostrando o quanto estava entendendo meu erro. Falei: 'Eu não estou aqui para te atacar". 
E a rapper também refletiu que se sente um pouco culpada pela saída de seu affair de dentro da casa. "Tudo tinha que explicar. No fundo eu me sinto um pouco culpada", disse. 

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E Nego Di a consolou: "Não fica culpada. Essa menina aqui vale ouro. Ela só tem que ficar mais tranquila, ela erra assim como todo mundo". 

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