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Aos 88, Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz: "Vacina sim"

"Viva a ciência, Butantã e Fiocruz", escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2021 às 08:03

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:03

Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz:
Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz: "Vacina sim" Crédito: Reprodução/Instagram @aryfontoura
Com uma camiseta com a frase "Vacina Sim", o ator Ary Fontoura, 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.
Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: "Vacina sim".
"O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz", escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.
Antes de Fontoura, outros artistas também se imunizaram, defenderam a vacina e a ciência. Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte, 90, foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo.

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No mesmo dia, a cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segurando a bandeira do Brasil.

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