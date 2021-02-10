Aos 88, Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz: "Vacina sim"

Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz: "Vacina sim" Crédito: Reprodução/Instagram @aryfontoura

Com uma camiseta com a frase "Vacina Sim", o ator Ary Fontoura , 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.

Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: "Vacina sim".

"O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz", escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.

Antes de Fontoura, outros artistas também se imunizaram, defenderam a vacina e a ciência. Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte, 90, foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo.