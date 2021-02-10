BBB 21: Arcrebiano é eliminado com 64,89% dos votos

BBB 21: o capixaba Arcrebiano Crédito: Fabio Rocha

Não deu para Arcrebiano no Big Brother Brasil. O capixaba, de Vila Velha, foi o segundo eliminado do reality show com 64,89% dos votos. Ele disputava o paredão desta terça-feira (9) com Gil (1,88%) e Juliete (33,23%).

Assim que Tiago Leifert anunciou o resultado, o clima na casa foi de emoção. Os brothers aplaudiram o modelo e educador físico na despedida. "Obrigado, se cuidem. Isso aqui é um jogo. Não levem para o coração", disse Arcrebiano ao sair da casa.

Já do lado de fora, em conversa com Tiago Leifert, o capixaba agradeceu tudo que viveu nos últimos 15 dias: "Estou muito grato. Foi um Paredão difícil. Saio de cabeça erguida."

No fim, quem comemora é a mãe de Arcrebiano. Ana Araújo havia feito um vídeo na tarde de terça pedindo que as pessoas votassem em Bil para que ele saísse de dentro do BBB 21.

"Vocês que estão apoiando o Bil. Eu peço encarecidamente que deixem meu filho sair daquela casa hoje, por favor. É o pedido de uma mãe angustiada, que está triste com tudo que está acontecendo na vida do meu filho. Sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não estou feliz por ele estar sofrendo tanto. Meu filho está sendo massacrado, pisado, humilhado. Meu filho não precisa disso", diz Ana Araújo em vídeo.

No início do dia, a mesma vontade foi expressa no perfil oficial do ex de Maraísa. "Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. Você vai brilhar aqui fora", dizia frase publicada junto com vídeo em que Arcrebiano aparece chorando numa conversa com Karol Conká.

"Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Estou ficando maluco. Não estou aguentando mais isso aqui. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa feliz e agora estou triste", disse ele.

Arcrebiano foi parar no paredão pelos votos da casa: nove indicações. Tudo se deu pelo desgaste com Karol pela relação que não decolou e por ter tido o nome vinculado ao da atriz Carla Diaz, como se ela tivesse dado em cima dele, o fizeram querer tomar essa decisão.