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Cantor de 37 anos

Ex-participante do The Voice, Rafael Dias morre em Belo Horizonte

Em entrevista ao site G1, a prima do cantor, Bárbara Cordeiro dos Santos, disse que Rafael sentiu fortes dores abdominais e foi a uma unidade de sáude
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 19:24

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:24

Ex-participante do The Voice, Rafael Dias morre em Belo Horizonte
Ex-participante do The Voice, Rafael Dias morre em Belo Horizonte Crédito: Redes sociais
O cantor e ex-participante do programa The Voice (Globo), Rafael Dias, 37, morreu na madrugada desta terça-feira (9), após ser internado na UPA Centro-Sul, em Belo Horizonte (MG).
Em entrevista ao site G1, a prima do cantor, Bárbara Cordeiro dos Santos, disse que Rafael sentiu fortes dores abdominais e foi a uma unidade de sáude. Ele foi internado para fazer exames, mas não resistiu e morreu.
Rafael participou da quarta temporada do reality musical da TV Globo, em 2105. Ele entrou para o time do cantor Lulu Santos após cantar a música "Oh, Chuva", do grupo Falamansa. O cantor foi eliminado do programa na fase das batalhas.
O cantor nasceu no Alto Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte. Ele era conhecido na região pelos trabalhos voluntários de musicalização em uma ONG local.

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