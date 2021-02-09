Ex-participante do The Voice, Rafael Dias morre em Belo Horizonte Crédito: Redes sociais

O cantor e ex-participante do programa The Voice (Globo), Rafael Dias, 37, morreu na madrugada desta terça-feira (9), após ser internado na UPA Centro-Sul, em Belo Horizonte (MG).

Em entrevista ao site G1, a prima do cantor, Bárbara Cordeiro dos Santos, disse que Rafael sentiu fortes dores abdominais e foi a uma unidade de sáude. Ele foi internado para fazer exames, mas não resistiu e morreu.

Rafael participou da quarta temporada do reality musical da TV Globo, em 2105. Ele entrou para o time do cantor Lulu Santos após cantar a música "Oh, Chuva", do grupo Falamansa. O cantor foi eliminado do programa na fase das batalhas.