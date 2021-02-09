Caio diz que colocou ovo fervendo na boca de cão e é criticado por Luisa Mell

O participante Caio no BBB 21 Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma fala do participante Caio Afiune tem repercutido mal fora do BBB 21. Na manhã desta terça-feira (9), o fazendeiro contou que já colocou um ovo fervendo na boca de um cão para fazer com que ele parasse com alguma mania.

"Tudo o que você imagina de trem que eu fiz para ele [cão] largar essa mania aí, eu já fiz. Já esquentei ovo, coloquei fervendo na boca do cachorro e fechei", disse o participante do reality da Globo.

A equipe que cuida das redes sociais de Caio Afiune divulgou um comunicado no perfil oficial do participante no Instagram para defendê-lo das acusações que circulam na internet. "Não existe nenhuma declaração de maus-tratos do Caio como tem sido espalhado nas redes sociais. O vídeo é um diálogo em que ele já esclarece que jamais agrediria um animal", diz um trecho.

Em outro trecho do comunicado, a equipe afirma que está chateada com o modo como Caio tem sido tratado por quem não viu o vídeo inteiro. "De forma isolada, as interpretações ferem a conduta e o caráter do Caio e ficamos tristes com a proporção que isso ganhou, já que se trata de uma notícia intencionalmente editada. As conversas e julgamentos publicados nesta terça são inverdades e esperamos que o vídeo completo esclareça essa situação."

A ativista da causa animal Luisa Mell se pronunciou sobre o caso e destacou como "nojento" o ato. "É nojento ver como a violência contra vulneráveis é naturalizada e vira piada na boca das pessoas. Se ele queria aparecer, então aí está: crueldade contra animais é prática vedada pela constituição, logo, crime', disse ela pelas redes sociais.