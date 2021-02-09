'Deixa em paz', diz família de Bil após perfil de Projota pedir contato da mãe do brother

Projota comenta sobre o Líder: 'Quero muito isso' - Reprodução/Globoplay Crédito: Reprodução/Globoplay

Com todos os atritos que aconteceram no BBB 21, os ânimos fora da casa mais vigiada do Brasil também estão exaltados. Após a indicação de Arcrebiano para o paredão e algumas falas de Projota, os perfis dos confinados se rebateram no Twitter.

Depois do Jogo da Discórdia, que ocorreu nesta segunda-feira (8), Projota criticou Bil pelos últimos acontecimentos que envolviam ele, Karol Conká e Carla Diaz. "Quando você acordou, você não teve a capacidade de procurar as meninas para falar com elas", disse o rapper, "você veio no ao vivo para chamar a mina de maluca", completou. O artista colocou a foto de Bil no chão, sugerindo que ele é inferior aos outros participantes.

Então, o perfil de Projota pediu o contato da mãe de Bil. "Alguém manda o contato da mãe dele", escreveu. Os administradores do perfil do brother emparedado responderam de uma maneira ríspida e dura: "Deixa ela em paz". O modelo também está recebendo muitas mensagens de carinho e apoio nas redes sociais.

Deixa ela em paz https://t.co/wfiiSV8Ex5 — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 9, 2021

O perfil do modelo também se posicionou e pediu a saída dele do programa após uma conversa tensa que ele teve com a cantora Karol Conká. "Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família", dizia a publicação.

Na conversa, Bil, que foi alvo de fortes investidas da cantora e após muita insistência trocou beijos com ela, foi cobrado quanto a seu posicionamento sobre a festa em que aconteceu a briga entre Karol e Carla. A rapper disse que ele não a acolheu e a resumiu uma situação, o que gerou um surto de ciúmes.

Ela ainda disse que outros tiveram hombridade enquanto ele não teve e foi segundo a cantora "um covarde". "Tudo começa quando você demonstrou interesse por mim sem eu nem mostrar interesse por você direito de início", começou a rapper.