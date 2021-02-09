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Música

Luísa Sonza e Thiaguinho anunciam parceria em novo single de pagode

‘Cansar Você’ será lançado nesta quarta-feira, 10 à meia noite e o clipe vai ao ar meio dia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:45

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:45

Luísa Sonza e Thiaguinho anunciam nova música: 'Cansar Você'
Luísa Sonza e Thiaguinho anunciam nova música: 'Cansar Você' Crédito: Instagram/ @luisasonza
Luísa Sonza anunciou na segunda-feira, 8, que irá lançar mais um pagode. Depois do sucesso da parceria com Dilsinho na música Não Vai Embora, a cantora compartilhou seu novo feat com Thiaguinho.
Cansar Você será lançada nesta quarta-feira, 10, à meia noite e o clipe vai ao ar meio dia. No Instagram, os artistas compartilharam fotos juntos para divulgar a novidade, com trechos da canção na legenda.
"Que eu vou me cansar e vou cansar você! Que som incrível! Ansiosos para ouvir? Quarta-feira, dia 10", publicou Thiaguinho. Já Luísa postou registros com o amigo e também a capa do novo single.
Nos stories, a cantora deu mais detalhes do lançamento. Segundo ela, a música foi inspirada em sua vida pessoal e já estava escrita há oito meses. Sonza também compartilhou como foi gravar com Thiaguinho.
"Thiaguinho é meu irmão. Virou pra vida. Eu tenho muita sorte das minhas parcerias. O clipe foi gravado há duas semanas no Rio de Janeiro", revelou. "Ele tem a ver com a vibe da música, ele é muito alto astral e a música passa isso. Ele aceitou. Ele é maravilhoso, disse ela.

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