Gavi, Sia, Foo Fighters e Melim nos lançamentos da semana #63

Depois de merecidas férias, os lançamentos da semana estão de volta com muita música boa para você atualizar a playlist. Tem capixabas, artistas nacionais e internacionais na lista do Divirta-se.
Destaque para a parceria de Gavi e Budah, o novo disco do Foo Fighters, o single de Sia com David Guetta e a coletânea do The Weeknd. Confira abaixo.
- "CARAÍVA (A FESTA)" - GAVI, BUDAH
- As batidas animadas de Gavi se encontram com o soul de Budah nesta balada cheia de groove à beira mar. A canção deve fazer parte do EP "+ 100 Dias (E Contando)", que vai falar de sexo, saudades e festa no contexto da quarentena do coronavírus. Vale lembrar que já foram apresentadas canções como "Água e Sal", "Beija-Fruta (O Sexo)" e "Comida Caseira (A Saudade)". Confira a parceria das capixabas.
- "FLOATING THROUGH SPACE" - SIA E DAVID GUETTA
- Sia apresenta uma nova parceira com David Guetta. "Floating Through Space"antecipa o oitavo álbum de estúdio da cantora, “Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture”, que chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (12). O disco contará com as canções que montam a trilha sonora do filme “Music“, dirigido por Sia. Confira o clipe da canção.
- "A ROÇA OU A CIDADE (DA ROÇA PRA CIDADE)" - OS BARÕES DA PISADINHA
- Os Barões da Pisadinha lançam música inédita do projeto "Da Roça Pra Cidade" no BBB. A faixa "A Roça Ou A Cidade (Da Roça Pra Cidade)" foi apresentada com exclusividade ao público durante o show realizado no sábado (6), no BBB 21. A faixa é a terceira do projeto e já conta com mais de 1.3 milhão de visualizações. “A gente acredita bastante nessa faixa porque ela tem uma história bem legal. Muita gente não abre mão do seu estilo de vida por uma pessoa e é isso que a música fala”, conta Rodrigo.
- "VIDA" - MAEJOR, NIACK E SOFIA REYES
- A união de culturas e sonoridades para um convite de renovar as esperança em um ano melhor. Essa é a mensagem do single “Vida”, aposta do americano Maejor com cantor brasileiro Niack e parceria com a mexicana Sofia Reyes. “Vida”, que também já tem clipe inédito e oficial no YouTube, é um convite a um recomeço, à renovação da esperança e a celebração do amor. Este é o primeiro feat internacional do dono do hit "Oh Juliana".
- "WRAP ME IN PLASTIC" - MOMOLAND e CHROMANCE
- O produtor de sucesso CHROMANCE e o girl group de K-Pop MOMOLAND se uniram para lançar o novo single "Wrap Me In Plastic", do CHROMANCE. A união é uma boa troca para divulgar o trabalho de ambos pelo mundo, ele de olho na Coreia do Sul e elas na China continental. Vale lembrar que a canção também fez muito sucesso no TikTok, atingindo até mesmo os TikTokers de maior sucesso de todos os tempos, incluindo @charlidamelio e @bellapoarch. A conta do grande influenciador @imjoeyreed também deu início a uma tendência de dança global, com o trecho da música que até Jason Derulo utilizou. Confira o clipe.
- "ÍMPAR" - MELIM
- “Ímpar”, música que compõe o repertório do mais novo álbum da Melim, “Amores e Flores”, acaba de ganhar seu registro audiovisual. O novo projeto da Melim é a extensão do álbum “Eu Feat. Você”, que foi indicado ao Latin GRAMMY® 2020 na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo”. “Amores e Flores” completa e equilibra o disco, de modo que as duas partes ficaram interessantes, com canções românticas, positivas e pitadas de reggae, pop e folk, gêneros musicais sempre presentes nas obras dos irmãos Melim.
- "UP" - CARDI B
- Cardi B inicia os trabalhos de 2021 com "UP". O single fez sua estreia em terceiro lugar na parada do Spotify norte-americano com 1.07 milhão de streams. A música fala de ostentação, das inimigas e estar no topo.
- "ME DIZ COMO É QUE FAZ" - MANO WALTER E RAÍ SAIA RODADA
- O cantor Mano Walter apresenta em seu canal no YouTube o clipe da faixa "Me Diz Como É Que Faz". A canção, que faz parte do álbum "Histórias" - lançado pela Som Livre - é um piseiro daqueles para ninguém botar defeito, e conta ainda com a participação de Raí Saia Rodada, que também está no audiovisual. Mano e Raí cantam sobre rejeição e desilusão amorosa, do ponto de vista de alguém que não dá sorte nos relacionamentos nos quais se envolve. Confira o clipe.
- "IMPREVISÍVEL" - JOTA QUEST
- No ano em que celebram os 25 anos de seu álbum de estreia, “J.Quest”, o Jota Quest lança "Imprevisível". A canção é a terceira inédita lançada durante a pandemia, dando sequência à série de singles que farão parte de seu 10° álbum de carreira, confirmado para julho de 2021, com produção musical do britânico Paul Ralphes. Composta a partir dos versos do poeta paulistano Airton Bovo, a música aponta para o futuro, com levada dançante e estética pop renovada.
- "SIEMPRE HA ESTADO AQUÍ" - RBD
- Na sequência do enorme sucesso do show virtual “Ser O Parecer”, o RBD anuncia o relançamento de alguns de seus maiores sucessos em versões gravadas ao vivo durante o evento global, transmitido no último dia 26 de dezembro. “Siempre He Estado Aquí”, primeiro single do projeto, já está disponível em todas as plataformas de streaming. Confira.
- "POR ISSO QUE EU BEBO" - LUIS FONSI, ZÉ NETO E CRISTIANO, THYY
- Os fãs brasileiros do artista global Luis Fonsi foram surpreendidos, na última sexta-feira (5), quando ouviram o cinco vezes vencedor do Latin GRAMMY® cantando o novo single “Por Isso Que Eu Bebo”, em português, ao lado da dupla country Zé Neto & Cristiano e do cantor Thyy. “Cantar em português é algo pela qual sempre fui apaixonado. É um grande desafio, mas estou muito animado em fazê-lo junto com grandes artistas do gênero sertanejo como Zé Neto & Cristiano e Thyy”, diz Fonsi, que é fã de Anitta e Ivete Sangalo. Além de explorar o som latino presente ao longo da música, a música também tem um ritmo sertanejo, com a ajuda de Zé Neto & Cristiano e Thyy.
- "LONGE" - KAFÉ
- Um dos maiores nomes da nova geração da música pop nacional, o cantor baiano Kafé apresenta “Longe”, que sai pela Som Livre. A faixa inédita apresenta uma estética pop bastante moderna e, em termos de sonoridade, “Longe” pode ser considerada uma música bastante versátil. Nela ficam nítidas influências do rap e do R&B, caracterizadas pelos beats marcados e melodia envolvente. Além disso, o uso de sintetizadores confere à canção também uma atmosfera bastante propícia às pistas de dança, aproximando-a do gênero EDM. Bastante característica dos trabalhos do artista, a temática romântica reflexiva, por sua vez, segue presente na letra.
- "WHAT OTHER PEOPLE SAY" - SAM FISCHER, DEMI LOVATO
- O primeiro single de Demi Lovato em 2021 fala sobre superação e amadurecimento. "Pensei que quando crescesse eu seria igual a aqueles que me deram meu sobrenome /Eu não cederia, eu não me envolveria com as mesmas velhas drogas que todo mundo toma / Sou melhor do que isso", diz trecho. Confira.
DISCOS E EPs
- "A.M.A - VOL. 4" - SORRISO MAROTO
- Dando continuidade ao projeto “A.M.A, Antes que o Mundo Acabe”, que tem como mote a transformação positiva através da música, o Sorriso Maroto apresenta, nesta sexta-feira (05), o quarto volume do novo trabalho, que chega com as inéditas “Eu Topo” e “Cabelos, Brincos e Beijos”, além de um mix das canções “Ruínas/Teoria e Prática”. “O quarto volume do A.M.A é o mais romântico do projeto. Ele traz o Sorriso Maroto romântico, como nosso público gosta. Esse álbum conseguiu explorar todas as nossas linhas melódicas e os passeios de letra que a gente gosta de usar. A gente conseguiu abordar temas comuns de uma forma muito especial. Esse é pra galera cantar e sofrer com a gente. É um EP especial pra quem está realmente apaixonado”, adianta o vocalista Bruno Cardoso sobre o quarto volume do projeto.
- "DÉJÁ VU" - CNCO
- O premiado grupo ganhador de vários discos de platina CNCO lança seu tão esperado terceiro álbum de estúdio Déjà Vu. O álbum apresenta o singles como "Tan Enamorados" e “Solo Importas Tú”, música com que eles surpreenderam os fãs no último fim de semana. Além destas, o disco vem com versões de sucessos como “Mis Ojos Lloran Por Ti”, de Big Boy e Angel Lopez, "Hero", de Enrique Iglesias, e "Dejaría Todo", de Chayanne. Uma viagem pelos anos 1990. O sucesso de 1996 “Mis Ojos Lloran Por Ti” seguiu o tema e foi lançado com um visual que homenageia o vídeo icônico do *NSYNC “Tearin 'Up My Heart”. Achou pouco, o vídeo de "Hero" remete ao vídeo dos Backstreet Boys, “Show Me The Meaning Of Being Lonely”, e "Tan Enamorados" ao vídeo do New Kids On The Block. Confira os clipes e o disco.
- "PLAYLIST" - MUMUZINHO
- Mumuzinho lança um álbum perfeito para os apaixonados ou para quem estiver sofrendo por amor. Com sete faixas, "Playlist" marca o retorno à música romântica do expoente do novo samba brasileiro, que hoje soma mais de 8 milhões de fãs nas redes sociais. “Todo mundo estava me cobrando um álbum romântico, depois de muito tempo gravando canções como ‘Fulminante’, ‘Fala’ e ‘Te Amo’. Começamos a pensar e chamei os produtores Bruno - do Sorriso Maroto - e Lelê para fazer esse trabalho. Esta parceria é importante porque eles fazem parte da minha carreira, estão comigo desde o início e voltam agora para que a gente possa ter resultados como os do primeiro trabalho”, comemora Mumuzinho. Para a alegria dos fãs, a música “Um Cara Apaixonado”, uma das faixas do do álbum, chega com clipe! Confira!
- "THE HIGHLIGHTS" - THE WEEKND
- Não bastava a apresentação no Super Bowl que revisitou sua carreira, The Weeknd acaba de lançar “The Highlights”, álbum com 18 faixas que destacam os maiores hits da carreira do artista canadense. Entre as canções, "Save Your Tears", "Blinding Lights", "In Your Eyes", "Can’t Feel My Face" e "I Feel It Coming (With Daft Punk)". Confira.
- "MEDICINE AT MIDNIGHT" - FOO FIGHTERS
- O Foo Foghters pôs fim, na última sexta-feira (5), à espera do aguardado álbum "Medicine At Midnight", que começou no ano passado com “Shame Shame” (ocupando a 1ª posição em Mainstream Rock/Rock Airplay na Billboard). Com nove faixas, o disco recebeu ótimas críticas da Rolling Stone e do Wall Street Journal. Confira o trabalho produzido por Greg Kurstin e pelo Foo Fighters, projetado por Darrell Thorp e mixado por Mark “Spike” Stent.