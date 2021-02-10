"BBB 21": Arcrebiano avalia motivo de eliminação: "Kasal com K"

BBB 21: Arcrebiano conversa com apresentadora no Bate-Papo BBB após eliminação Crédito: Gshow/Reprodução

Lá, ele falou de sua rápida relação com Karol Conká dentro do confinamento e atribuiu a esse episódio o motivo de sua real eliminação do paredão que disputou contra Gilberto e Juliette: "Acho que foi fazer 'kasal com k'. Não entrei com objetivo de fazer casal, mas gostei muito dela, uma mulher alegre".

Arcrebiano, que levou 9 votos na última formação de paredão da casa, ainda lembrou do desentendimento que teve com Carla Diaz e Arthur, quando a própria Karol espalhou que a atriz estaria tendo interesse pelo bonitão. "Em um primeiro momento eu não queria falar com a Karol, queria falar com a Carla e com Arthur, que foram os alvos também. Ninguém quer bater de frente com a Karol, com Nego Di. Os votos foram referentes a eu ter ido dormir, mas eu queria resolver no outro dia. Saindo de festa, não queria falar besteira".