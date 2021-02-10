"BBB 21": Arcrebiano avalia motivo de eliminação: "Kasal com K"

Arcrebiano foi o segundo eliminado do "BBB 21", no resultado do paredão que foi anunciado por Tiago Leifert ao vivo na noite desta terça (9). Depois da saída da casa mais vigiada do Brasil, o coach de crossfit de Vila Velha partiu para conversar com a ex-sister Ana Clara no Bate-Papo BBB.
Lá, ele falou de sua rápida relação com Karol Conká dentro do confinamento e atribuiu a esse episódio o motivo de sua real eliminação do paredão que disputou contra Gilberto e Juliette: "Acho que foi fazer 'kasal com k'. Não entrei com objetivo de fazer casal, mas gostei muito dela, uma mulher alegre".
Arcrebiano, que levou 9 votos na última formação de paredão da casa, ainda lembrou do desentendimento que teve com Carla Diaz e Arthur, quando a própria Karol espalhou que a atriz estaria tendo interesse pelo bonitão. "Em um primeiro momento eu não queria falar com a Karol, queria falar com a Carla e com Arthur, que foram os alvos também. Ninguém quer bater de frente com a Karol, com Nego Di. Os votos foram referentes a eu ter ido dormir, mas eu queria resolver no outro dia. Saindo de festa, não queria falar besteira".
Em seguida, finalizou dizendo que, por um momento, teve interesse real pela rapper: Eu já queria ficar com ela, mas ela mesma achou que eu fiquei com ela por proteção. E isso não mudou nada. Fiquei com ela e fui para o Paredão de novo. Não tenho interesse mais, de forma alguma. Já falei pra ela: a gente virou amigo".