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"Guerreiro!"

Maraisa consola o ex capixaba Arcrebiano após eliminação no "BBB 21"

Sertaneja foi ao Twitter para declarar torcida para o coach de crossfit antes mesmo de o reality da Globo começar e na noite desta terça (9) também se pronunciou após paredão

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2021 às 08:48
O educador físico Acrerbiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa
O educador físico Acrerbiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa Crédito: Reprodução/Twitter @mylittle_mem
Maraisa não deixou passar em branco a eliminação de Arcrebiano, seu ex-namorado capixaba, após o paredão da noite desta terça (9) no "BBB 21". 
No Twitter, a cantora mandou uma mensagem para o ex-brother: "Siga sendo esse guerreiro que você sempre foi. Deus te tirou de lá pois sabia que você não merecia passar por essas situações. Que seu caminho aqui fora seja muito lindo e de muito sucesso!".

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Arcrebiano e Maraisa namoraram por dois anos, como A Gazeta já noticiou. Durante a participação do capixaba no reality, a sertaneja acabou defendendo ele em algumas oportunidades de sua torcida. 

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