Maraisa consola o ex capixaba Arcrebiano após eliminação no "BBB 21"

Maraisa não deixou passar em branco a eliminação de Arcrebiano, seu ex-namorado capixaba, após o paredão da noite desta terça (9) no "BBB 21".
No Twitter, a cantora mandou uma mensagem para o ex-brother: "Siga sendo esse guerreiro que você sempre foi. Deus te tirou de lá pois sabia que você não merecia passar por essas situações. Que seu caminho aqui fora seja muito lindo e de muito sucesso!".
Arcrebiano e Maraisa namoraram por dois anos, como A Gazeta já noticiou. Durante a participação do capixaba no reality, a sertaneja acabou defendendo ele em algumas oportunidades de sua torcida.