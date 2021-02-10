"BBB 21": na cama, Caio se declara para Rodolffo: "Só nós dois"

Caio, o fazendeiro do "BBB 21", fez uma declaração inusitada para o sertanejo Rodolffo enquanto os dois ainda estavam deitados na madrugada desta quarta (10). Com amizade cada vez mais sólida, o rapaz agradeceu ao cantor pelo fato de ele ainda estar na casa e não ter sido eliminado no primeiro paredão.
"Se você não tivesse aqui, se você tivesse saído aquele dia... Não sei como é que iria estar, não. Ainda bem que a gente distrai demais. Só nós dois, está vendo? Se você não estivesse, onde que eu iria estar? Rodeando quem?", refletiu Caio.