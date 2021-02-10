Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpreendeu!

"BBB 21": na cama, Caio se declara para Rodolffo: "Só nós dois"

Fazendeiro do reality da Globo refletiu sobre possível eliminação do cantor e agradeceu pelo fato de ele ter superado o paredão após Arcrebiano ser eliminado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2021 às 08:38

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:38

BBB 21: Caio e Rodolffo conversam na cama
BBB 21: Caio e Rodolffo conversam na cama Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio, o fazendeiro do "BBB 21", fez uma declaração inusitada para o sertanejo Rodolffo enquanto os dois ainda estavam deitados na madrugada desta quarta (10). Com amizade cada vez mais sólida, o rapaz agradeceu ao cantor pelo fato de ele ainda estar na casa e não ter sido eliminado no primeiro paredão. 
"Se você não tivesse aqui, se você tivesse saído aquele dia... Não sei como é que iria estar, não. Ainda bem que a gente distrai demais. Só nós dois, está vendo? Se você não estivesse, onde que eu iria estar? Rodeando quem?", refletiu Caio. 

Veja Também

Ken Humano troca Hollywood pelo ES: “Não preciso de Maserati para ser feliz”

"BBB 21": Karol Conká cai no choro após saída de Arcrebiano: "Culpada"

"BBB 21": Arcrebiano avalia motivo de eliminação: "Kasal com K"

A declaração aconteceu depois de o capixaba Arcrebiano deixar o reality da Globo com mais de 60% dos votos na noite desta terça (9)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados