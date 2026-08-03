Como arrumar a mala de forma inteligente e impecável

Viajar é maravilhoso, mas a etapa de arrumar a mala ainda é um pesadelo para muita gente. O segredo para não chegar ao destino com roupas amarrotadas ou ter que passar horas “desfazendo nós” na bagagem está no planejamento e nas técnicas certas de dobra e acomodação.
Seja para uma viagem de negócios ou de lazer, confira o passo a passo para otimizar o espaço e manter tudo em perfeito estado.
Se você ainda não usa organizadores de mala (aqueles nichos em tecido ou rede com zíper), está perdendo tempo e espaço. Eles dividem a bagagem por categorias (camisetas, roupas íntimas, fitness) e impedem que as peças fiquem “sambando” dentro da mala durante o transporte. Na hora de desfazer a bagagem no hotel, basta tirar os organizadores e colocá-los direto nas gavetas ou prateleiras.
Cada dobra feita em uma peça cria um ponto de vincos e marcações no tecido. Por isso, a regra principal da organização de malas é: minimize as dobras. Peças mais estruturadas, como calças e vestidos longos, devem ir abertas no fundo da mala, deixando as pernas ou barras para fora. Depois de acomodar o restante das roupas por cima, você “dobra” essas sobras cobrindo o bloco de peças.
Para camisas sociais ou tecidos finos e delicados (como seda e linho), use uma folha de papel de seda (ou papel de seda/sulfite leve) no meio da dobra da peça. O papel diminui o atrito entre os tecidos, evitando a formação de vincos acentuados durante o impacto da viagem.
A técnica do rolinho funciona perfeitamente, mas apenas para tecidos que não amassam — como malhas, jeans, roupas de ginástica, pijamas e moda praia. Além de economizar espaço, os rolinhos ajudam a preencher os "vãos" e cantos da mala.
O ideal para trajes sociais e ternos é o transporte em uma porta-terno (capa protetora) individual, levada à mão ou no bagageiro superior. Caso precise obrigatoriamente colocar na mala:
* Acomode o terno por cima de todas as outras roupas.
* Dobre o mínimo possível (no máximo uma dobra ao meio).
* Abotoe os botões centrais e encaixe um pouco de papel de seda nos ombros para manter o formato do paletó.
Nada de itens espalhados pela mala. A regra de ouro para acessibilidade é categorizar em bolsas menores:
* Maquiagem e cosméticos: sempre em necessaires impermeáveis. Dica extra: coloque os produtos líquidos em sacos herméticos (tipo zip lock) para evitar desastres com a pressão do avião.
* Roupa íntima: utilize sacos de tecido respirável ou organizadores estruturados para sutiãs com bojo.
* Cintos e cabos: enrolados. Os cintos podem ir esticados ao longo da borda interna da mala ou enrolados dentro do colarinho de camisas masculinas (isso ajuda a manter o colarinho estruturado!).
Usar fitas ou tags para identificar a mala na esteira é fundamental para não confundir com a de outro passageiro. Porém, cuidado com o excesso e o comprimento das fitas. Laços muito longos ou fitas soltas podem enganchar nas engrenagens e esteiras dos aeroportos, correndo o risco de rasgar ou prender sua bagagem. Prefira capas personalizadas, identificadores rígidos bem presos à alça ou fitas ajustáveis bem rentes ao corpo da mala.
> Calçados no fundo: Coloque os sapatos sempre perto das rodinhas (fundo da mala) e dentro de sacos protetores. Isso evita que o peso dos calçados amasse suas roupas quando a mala estiver em pé e garante a higiene. Aproveite o interior dos sapatos para guardar meias!
> Saco para roupa suja: Leve sempre um saco impermeável ou de tecido dobrado para ir separando as peças usadas ao longo dos dias.
> Mala de mão inteligente: Leve uma muda de roupa completa, itens de higiene pessoal e medicamentos na bagagem de mão. Em caso de extravio da mala despachada, você não passa aperto.
Colunista
Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.