Como arrumar a mala de forma inteligente e impecável

Viajar é maravilhoso, mas a etapa de arrumar a mala ainda é um pesadelo para muita gente. O segredo para não chegar ao destino com roupas amarrotadas ou ter que passar horas “desfazendo nós” na bagagem está no planejamento e nas técnicas certas de dobra e acomodação.





Seja para uma viagem de negócios ou de lazer, confira o passo a passo para otimizar o espaço e manter tudo em perfeito estado.