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Lucy Mizael

Como arrumar a mala de forma inteligente e impecável

Confira dicas simples para otimizar o espaço da mala, proteger as roupas e facilitar a organização antes e durante a viagem

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:29

Publicado em 

03 ago 2026 às 11:29
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Como arrumar a mala de forma rápida e organizada
Como arrumar a mala de forma rápida e organizada Shutterstock

Viajar é maravilhoso, mas a etapa de arrumar a mala ainda é um pesadelo para muita gente. O segredo para não chegar ao destino com roupas amarrotadas ou ter que passar horas “desfazendo nós” na bagagem está no planejamento e nas técnicas certas de dobra e acomodação.


Seja para uma viagem de negócios ou de lazer, confira o passo a passo para otimizar o espaço e manter tudo em perfeito estado.

1 - O poder dos organizadores de mala

Se você ainda não usa organizadores de mala (aqueles nichos em tecido ou rede com zíper), está perdendo tempo e espaço. Eles dividem a bagagem por categorias (camisetas, roupas íntimas, fitness) e impedem que as peças fiquem “sambando” dentro da mala durante o transporte. Na hora de desfazer a bagagem no hotel, basta tirar os organizadores e colocá-los direto nas gavetas ou prateleiras.

Os organizadores ajudam muito na hora de arrumar a mala
Os organizadores ajudam muito na hora de arrumar a mala Shutterstock
2 - A regra de ouro: quanto menos dobras, melhor!

Cada dobra feita em uma peça cria um ponto de vincos e marcações no tecido. Por isso, a regra principal da organização de malas é: minimize as dobras. Peças mais estruturadas, como calças e vestidos longos, devem ir abertas no fundo da mala, deixando as pernas ou barras para fora. Depois de acomodar o restante das roupas por cima, você “dobra” essas sobras cobrindo o bloco de peças.

3 - Tecidos que amassam: o truque da folha de seda

Para camisas sociais ou tecidos finos e delicados (como seda e linho), use uma folha de papel de seda (ou papel de seda/sulfite leve) no meio da dobra da peça. O papel diminui o atrito entre os tecidos, evitando a formação de vincos acentuados durante o impacto da viagem.

Arrumar a mala requer alguns cuidados importantes
Arrumar a mala requer alguns cuidados importantes Shutterstock
4 - Onde entram os rolinhos?

A técnica do rolinho funciona perfeitamente, mas apenas para tecidos que não amassam — como malhas, jeans, roupas de ginástica, pijamas e moda praia. Além de economizar espaço, os rolinhos ajudam a preencher os "vãos" e cantos da mala.

5 - Ternos e blazers: cuidado redobrado

O ideal para trajes sociais e ternos é o transporte em uma porta-terno (capa protetora) individual, levada à mão ou no bagageiro superior. Caso precise obrigatoriamente colocar na mala:


 * Acomode o terno por cima de todas as outras roupas.

 * Dobre o mínimo possível (no máximo uma dobra ao meio).

 * Abotoe os botões centrais e encaixe um pouco de papel de seda nos ombros para manter o formato do paletó.

6 - Setorização: necessaires e sacos organizadores

Nada de itens espalhados pela mala. A regra de ouro para acessibilidade é categorizar em bolsas menores:


 * Maquiagem e cosméticos: sempre em necessaires impermeáveis. Dica extra: coloque os produtos líquidos em sacos herméticos (tipo zip lock) para evitar desastres com a pressão do avião.

 * Roupa íntima: utilize sacos de tecido respirável ou organizadores estruturados para sutiãs com bojo.

 * Cintos e cabos: enrolados. Os cintos podem ir esticados ao longo da borda interna da mala ou enrolados dentro do colarinho de camisas masculinas (isso ajuda a manter o colarinho estruturado!).

7- Identificação de mala: atenção aos detalhes

Usar fitas ou tags para identificar a mala na esteira é fundamental para não confundir com a de outro passageiro. Porém, cuidado com o excesso e o comprimento das fitas. Laços muito longos ou fitas soltas podem enganchar nas engrenagens e esteiras dos aeroportos, correndo o risco de rasgar ou prender sua bagagem. Prefira capas personalizadas, identificadores rígidos bem presos à alça ou fitas ajustáveis bem rentes ao corpo da mala.

💡 Bônus da Lucy

>  Calçados no fundo: Coloque os sapatos sempre perto das rodinhas (fundo da mala) e dentro de sacos protetores. Isso evita que o peso dos calçados amasse suas roupas quando a mala estiver em pé e garante a higiene. Aproveite o interior dos sapatos para guardar meias!


>  Saco para roupa suja: Leve sempre um saco impermeável ou de tecido dobrado para ir separando as peças usadas ao longo dos dias.


>  Mala de mão inteligente: Leve uma muda de roupa completa, itens de higiene pessoal e medicamentos na bagagem de mão. Em caso de extravio da mala despachada, você não passa aperto.

Colunista

Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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