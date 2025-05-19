Aprenda a tirar mofo em toalha de banho de forma fácil

Aprenda a lavar toalha branca Crédito: Marco de Benedictis/Shutterstock

Remover mofo da toalha de banho é essencial para manter a higiene e a durabilidade do tecido. Aqui estão dois métodos eficazes para lidar com esse problema.

Solução 1: Uso de percarbonato de sódio

1. Preparar a solução:

Em um recipiente, misture percarbonato de sódio com água quente. A proporção recomendada é de cerca de 1/2 xícara de percarbonato para 3 litros de água.

2. Molho da toalha:

- Toalhas coloridas: mergulhe a toalha colorida na solução e deixe de molho por 2 horas.

- Toalhas brancas: para toalhas brancas, deixe de molho por 6 horas.

3. Ressaltando o percarbonato:

O percarbonato de sódio é um alvejante seguro à base de peróxido de hidrogênio, que é eficaz na remoção de manchas e mofo, sem danificar as fibras do tecido como os alvejantes tradicionais.

4. Enxágue e lave:

Após o tempo de molho, enxágue bem a toalha em água limpa e, em seguida, lave-a na máquina ou à mão com detergente suave.

As toalha de banho precisam estar sempre limpas e frescas Crédito: New Africa/Shutterstock

5. Secagem:

Se possível, seque a toalha ao sol, pois a luz solar ajuda a eliminar qualquer resíduo de mofo.

Solução 2: Mistura de água sanitária com açúcar

1. Preparar a mistura:

Misture 1 parte de água sanitária com 3 partes de água em um recipiente. Adicione uma xícara de açúcar cristal para potencializar a eficácia da solução.

2. Testar em canto discreto:

Antes de aplicar na toalha, teste a mistura em uma pequena área discreta para verificar se há desbotamento, especialmente em toalhas coloridas.

3. Aplicar a solução:

Mergulhe a toalha na mistura e deixe de molho por cerca de 15 a 30 minutos.

4. Enxágue e lave:

Após o molho, enxágue bem a toalha em água limpa e lave-a com detergente.

5. Secagem:

Assim como na primeira solução, seque a toalha ao sol para garantir que qualquer resíduo de mofo seja eliminado.

Fique ligado:

Ao usar a mistura de água sanitária, esteja ciente de que pode haver desbotamento em toalhas coloridas. Portanto, é recomendável usar este método apenas em toalhas brancas ou que não se importam com a perda de cor.