Aprenda a tirar mofo em toalha de banho de forma fácil

Remover mofo da toalha de banho é essencial para manter a higiene e a durabilidade do tecido. Aqui estão dois métodos eficazes para lidar com esse problema.
Solução 1: Uso de percarbonato de sódio
1. Preparar a solução:
Em um recipiente, misture percarbonato de sódio com água quente. A proporção recomendada é de cerca de 1/2 xícara de percarbonato para 3 litros de água.
2. Molho da toalha:
- Toalhas coloridas: mergulhe a toalha colorida na solução e deixe de molho por 2 horas.
- Toalhas brancas: para toalhas brancas, deixe de molho por 6 horas.
3. Ressaltando o percarbonato:
O percarbonato de sódio é um alvejante seguro à base de peróxido de hidrogênio, que é eficaz na remoção de manchas e mofo, sem danificar as fibras do tecido como os alvejantes tradicionais.
4. Enxágue e lave:
Após o tempo de molho, enxágue bem a toalha em água limpa e, em seguida, lave-a na máquina ou à mão com detergente suave.
5. Secagem:
Se possível, seque a toalha ao sol, pois a luz solar ajuda a eliminar qualquer resíduo de mofo.
Solução 2: Mistura de água sanitária com açúcar
1. Preparar a mistura:
Misture 1 parte de água sanitária com 3 partes de água em um recipiente. Adicione uma xícara de açúcar cristal para potencializar a eficácia da solução.
2. Testar em canto discreto:
Antes de aplicar na toalha, teste a mistura em uma pequena área discreta para verificar se há desbotamento, especialmente em toalhas coloridas.
3. Aplicar a solução:
Mergulhe a toalha na mistura e deixe de molho por cerca de 15 a 30 minutos.
4. Enxágue e lave:
Após o molho, enxágue bem a toalha em água limpa e lave-a com detergente.
5. Secagem:
Assim como na primeira solução, seque a toalha ao sol para garantir que qualquer resíduo de mofo seja eliminado.
Fique ligado:
Ao usar a mistura de água sanitária, esteja ciente de que pode haver desbotamento em toalhas coloridas. Portanto, é recomendável usar este método apenas em toalhas brancas ou que não se importam com a perda de cor.
Seguindo esses passos, você poderá remover o mofo das toalhas de banho de forma eficaz, mantendo-as limpas e frescas.