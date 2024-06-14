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Limpeza e organização

Aprenda a evitar o cheiro de mofo em roupas guardadas

O inverno está chegando e é a hora de tirar as roupas de frio do armário. Conheça dicas simples para ter as suas peças sempre prontas para uso

Públicado em 

14 jun 2024 às 10:32
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a evitar o cheiro de mofo em roupas guardadas
O armazenamento correto é fundamental para evitar o mofo Crédito: Shutterstock
O inverno está chegando e é a hora de tirar aquelas roupas de frio do armário. Mas é aí que você pode ter surpresas: o mofo. Mas calma que tem jeito! Alguns passos simples de limpeza e armazenamento vão te ajudar a eliminar o cheiro de mofo das roupas e garantir que elas não voltem a mofar. 

Passo a passo para eliminar o cheiro de mofo das roupas

1. Verifique as instruções de lavagem:
Antes de começar, leia as etiquetas das roupas para entender as instruções de lavagem e evitar danos.
2. Lave as roupas com vinagre:
Adicione uma xícara de vinagre branco no ciclo de lavagem. Se preferir, pode também adicionar meia xícara de bicarbonato de sódio, que ajuda a neutralizar odores.
Outra opção é utilizar 200 ml de desinfetante como o Lysoform Original no ciclo de lavagem.
3. Use bicarbonato de sódio no enxágue:
Durante o ciclo de enxágue, adicione meia xícara de bicarbonato de sódio para remover odores remanescentes.
4. Secagem ao sol:
Se possível, seque as roupas em local arejado com vento e sol indireto.
5. Use produtos antimofo:
Para um reforço extra, use sprays anti-mofo desinfetante para tecidos como o Inspira da Limpanno. Siga as instruções do fabricante.

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Como guardar as roupas para evitar mofo

1. Escolha um local seco e bem ventilado:
Guarde as roupas em um lugar seco e bem ventilado.
2. Use desumidificadores ou pacotes de sílica gel:
Coloque desumidificadores ou pacotes de sílica gel no guarda-roupa ou onde as roupas são armazenadas. Eles ajudam a absorver a umidade do ambiente.
Não armazene roupas em sacos plásticos, pois eles podem reter umidade
Sacos plásticos podem reter umidade. Evite Crédito: Shutterstock
3. Evite embalagens plásticas:
Não armazene roupas em sacos plásticos, pois eles podem reter umidade. Prefira sacos de algodão.
4. Utilize sachês de lavanda ou carvão ativado:
Coloque sachês de lavanda, cedro, carvão ativado ou outros desodorizantes naturais no guarda-roupa para manter um cheiro agradável e absorver umidade.
5. Mantenha o guarda-roupa limpo e seco:
Periodicamente, limpe o interior do guarda-roupa com vinagre de álcool ou produtos à base de peroxido de hidrogênio como o Klyo Oxy da Renko, para prevenir o acúmulo de mofo.
6. Rodízio de roupas:
Não deixe as roupas armazenadas por longos períodos sem uso. Faça um rodízio, use e lave as roupas regularmente para evitar o acúmulo de umidade.
7. Espaço adequado entre as roupas:
Evite apertar demais as roupas no guarda-roupa. Deixe espaço suficiente para o ar circular entre elas.
Seguir esses passos vai ajudar a eliminar o cheiro de mofo das suas roupas e prevenir que ele volte a aparecer.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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Inverno Lucy Mizael Limpeza
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