Aprenda a evitar o cheiro de mofo em roupas guardadas

O armazenamento correto é fundamental para evitar o mofo Crédito: Shutterstock

O inverno está chegando e é a hora de tirar aquelas roupas de frio do armário. Mas é aí que você pode ter surpresas: o mofo. Mas calma que tem jeito! Alguns passos simples de limpeza e armazenamento vão te ajudar a eliminar o cheiro de mofo das roupas e garantir que elas não voltem a mofar.

Passo a passo para eliminar o cheiro de mofo das roupas

1. Verifique as instruções de lavagem:

Antes de começar, leia as etiquetas das roupas para entender as instruções de lavagem e evitar danos.

2. Lave as roupas com vinagre:

Adicione uma xícara de vinagre branco no ciclo de lavagem. Se preferir, pode também adicionar meia xícara de bicarbonato de sódio, que ajuda a neutralizar odores.

Outra opção é utilizar 200 ml de desinfetante como o Lysoform Original no ciclo de lavagem.

3. Use bicarbonato de sódio no enxágue:

Durante o ciclo de enxágue, adicione meia xícara de bicarbonato de sódio para remover odores remanescentes.

4. Secagem ao sol:

Se possível, seque as roupas em local arejado com vento e sol indireto.

5. Use produtos antimofo:

Para um reforço extra, use sprays anti-mofo desinfetante para tecidos como o Inspira da Limpanno. Siga as instruções do fabricante.

Como guardar as roupas para evitar mofo

1. Escolha um local seco e bem ventilado:

Guarde as roupas em um lugar seco e bem ventilado.

2. Use desumidificadores ou pacotes de sílica gel:

Coloque desumidificadores ou pacotes de sílica gel no guarda-roupa ou onde as roupas são armazenadas. Eles ajudam a absorver a umidade do ambiente.

Sacos plásticos podem reter umidade. Evite Crédito: Shutterstock

3. Evite embalagens plásticas:

Não armazene roupas em sacos plásticos, pois eles podem reter umidade . Prefira sacos de algodão.

4. Utilize sachês de lavanda ou carvão ativado:

Coloque sachês de lavanda, cedro, carvão ativado ou outros desodorizantes naturais no guarda-roupa para manter um cheiro agradável e absorver umidade.

5. Mantenha o guarda-roupa limpo e seco:

Periodicamente, limpe o interior do guarda-roupa com vinagre de álcool ou produtos à base de peroxido de hidrogênio como o Klyo Oxy da Renko, para prevenir o acúmulo de mofo.

6. Rodízio de roupas:

Não deixe as roupas armazenadas por longos períodos sem uso. Faça um rodízio, use e lave as roupas regularmente para evitar o acúmulo de umidade.

7. Espaço adequado entre as roupas:

Evite apertar demais as roupas no guarda-roupa. Deixe espaço suficiente para o ar circular entre elas.