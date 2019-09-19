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Luciana Almeida

Aprenda a tirar o odor de mofo das roupas no armário

"É preciso ter cuidado ao armazenar as roupas de frio para não passarmos a impressão de descuido e desleixo", avalia a colunista da Revista.Ag Luciana Almeida

Publicado em 

19 set 2019 às 08:46

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 08:46

Saiba como tirar o mofo da roupa do armário Crédito: Unsplash
Mesmo neste inverno com clima e temperatura de verão, tivemos alguns dias de frio. E foi justamente em um desses dias, em que os casacos saíram dos armários, que aconteceu um episódio muito comum e bastante desagradável. Estava em um evento e, ao cumprimentar uma pessoa, senti um forte odor de mofo que vinha do seu casaco. Não demorou muito para que a pessoa que estava sentada bem próxima iniciasse uma crise alérgica. Fiquei pensando que isso é mais comum do que podemos imaginar ou perceber. Por isso, a dica de hoje é para que tenhamos mais cuidado ao armazenar as nossas roupas de frio para não passarmos a impressão de descuido e desleixo.
A solução é fácil. Ingredientes como vinagre e bicarbonato dão conta do recado. É preciso identificar quando a peça está apenas com mau cheiro ou se está mofada. Em caso de mofo na roupa, o ideal é que a peça seja lavada. Caso seja somente o cheiro, polvilhe o bicarbonato de sódio em um pano seco e limpo e esfregue sobre as peças. Vale para os tecidos de lã, couro, pele, flanela. Após alguns minutos, sacuda a roupa para tirar o excesso e pronto! Eu prefiro sempre lavar, mas caso você precise usar a peça logo, essa dica ajuda. E lembre-se: cobertores, edredons e outras cobertas pesadas podem danificar ou quebrar a máquina de lavar – nesse caso é mais seguro mandar para uma lavanderia.

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Para tirar o odor do armário, desocupe-o por completo, aplique vinagre branco em um pano limpo e passe o pano embebido em vinagre em toda a parte interna do móvel. Deixe aberto por algum tempo até secar por completo antes de colocar novamente as roupas. Repita esse procedimento de tempos em tempos.
Até a próxima!
 

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