Aprenda a tirar o odor de mofo das roupas no armário

Mesmo neste inverno com clima e temperatura de verão, tivemos alguns dias de frio. E foi justamente em um desses dias, em que os casacos saíram dos armários, que aconteceu um episódio muito comum e bastante desagradável. Estava em um evento e, ao cumprimentar uma pessoa, senti um forte odor de mofo que vinha do seu casaco. Não demorou muito para que a pessoa que estava sentada bem próxima iniciasse uma crise alérgica. Fiquei pensando que isso é mais comum do que podemos imaginar ou perceber. Por isso, a dica de hoje é para que tenhamos mais cuidado ao armazenar as nossas roupas de frio para não passarmos a impressão de descuido e desleixo.