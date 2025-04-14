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Dicas

Como limpar sofá: veja o passo a passo prático e rápido

Usar um aspirador de pó com bico apropriado para estofados é fundamental

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 10:24

Públicado em 

14 abr 2025 às 10:24
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Limpeza de sofá
Usar um aspirador de pó com bico apropriado para estofados é fundamental Crédito: Shutterstock/ New Africa
Lavar o sofá em casa pode ser realizado de forma eficaz com os equipamentos e produtos certos. Aqui está um passo a passo detalhado:

1. Preparação do ambiente

Remova almofadas, mantas e qualquer outro item do sofá. Isso facilitará a limpeza e garantirá que todos os cantos sejam acessíveis.

2. Aspire o sofá

Use um aspirador de pó com bico apropriado para estofados. Aspire toda a superfície do sofá, prestando atenção nas fissuras e costuras onde a sujeira tende a se acumular.

3. Escolha dos produtos

Utilize produtos específicos para limpeza de estofados. Verifique se são adequados para o tipo de tecido do seu sofá. É importante usar produtos que não sejam corrosivos e que não causem descoloração.

4. Uso da extratora

Equipamento: a extratora é fundamental para uma limpeza profunda. Este equipamento combina a aplicação de água e detergente com a extração da sujeira.
Mistura do produto: prepare a solução de limpeza de acordo com as instruções do fabricante do produto. Normalmente, isso envolve misturar o detergente com água na proporção recomendada.

5. Limpeza do Sofá

Aplicação da Solução: com a extratora, aplique a solução de limpeza em uma pequena área do sofá para testar a compatibilidade do tecido. Se não houver reação adversa, continue a limpeza.
Movimentos: trabalhe em seções, aplicando a solução e, em seguida, utilizando a função de extração da máquina para remover a sujeira e o excesso de umidade. Faça isso em movimentos suaves e sobrepostos para garantir uma limpeza uniforme.

6. Remoção de Manchas

Para manchas persistentes, pode ser necessário aplicar um produto específico para remoção de manchas antes da limpeza com a extratora. Siga as instruções do produto e sempre teste em uma área discreta primeiro.

8. Secagem

Após a limpeza, permita que o sofá seque completamente. Se possível, coloque-o em um local bem ventilado. Evite usar o sofá enquanto estiver úmido para prevenir o crescimento de mofo.

8. Manutenção

Após a limpeza, considere aplicar um protetor para estofados, que ajuda a repelir sujeira e manchas futuras.

Dicas Adicionais:

  • Sempre consulte a etiqueta do sofá para orientações específicas sobre limpeza.

  • Limpeza profissional é recomendada para estofados muito danificados ou feitos de tecidos delicados.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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