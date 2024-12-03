Aprenda a limpar esponjas e pincéis de maquiagem

Manter as esponjas e pincéis de maquiagem limpos é essencial para evitar o acúmulo de bactérias, proteger a pele e prolongar a vida útil dos acessórios. Vou te ensinar dicas simples e muito úteis e também a frequência dessas limpezas. Veja o passo a passo abaixo.
ESPONJAS DE MAQUIAGEM:
- Enxágue com água morna
- Molhe a esponja em água morna para amolecer os resíduos de maquiagem
- Use um sabonete líquido antibacteriano ou shampoo infantil. Esprema a esponja gentilmente para espalhar o produto
- Massageie e esprema
- Faça movimentos suaves para remover os resíduos. Evite esfregar com força para não danificar a esponja
- Enxágue bem
- Lave em água corrente até não restar resíduos de sabão ou maquiagem
- Repita, se necessário
- Seque completamente
- Deixe a esponja secar ao ar livre em um local arejado. Evite guardar molhada para não criar mofo
PINCÉIS DE MAQUIAGEM:
- Molhe as cerdas
- Segure o pincel com as cerdas para baixo e molhe apenas essa parte, evitando a base do pincel (onde cola e madeira podem ser danificadas)
- Aplique o limpador
- Use sabonete líquido antibacteriano ou shampoo infantil diretamente nas cerdas
- Lave com cuidado
- Massageie as cerdas suavemente na palma da mão ou em um limpador de pincéis para remover o acúmulo de maquiagem
- Enxágue bem
- Use água morna e certifique-se de que todo o sabão foi removido
- Modele e seque
- Retire o excesso de água com uma toalha limpa, modele as cerdas e deixe o pincel secar em uma posição horizontal ou com as cerdas para baixo, para evitar que a água entre no cabo
Dicas extras:
- Frequência de limpeza:
- Esponjas: semanalmente
- Pincéis de uso diário (base, corretivo): semanalmente
- Pincéis de pó e sombra: a cada 15 dias
- Desinfecção profunda (opcional):
- Misture 1 colher de sopa de vinagre branco em um copo de água para enxaguar os acessórios após a limpeza. Isso ajuda a desinfetar.
- Evite secar no sol. A exposição direta pode ressecar as cerdas e danificar as esponjas
Com essa rotina, seus acessórios estarão sempre limpos e prontos para uso.