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Aprenda a limpar esponjas e pincéis de maquiagem

Limpeza frequente é fundamental para manter a saúde da pele e a vida útil desses itens indispensáveis de maquiagem

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 17:33

Públicado em 

03 dez 2024 às 17:33
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Como limpar pincéis de maquiagem
Veja dicas simples para limpar pincéis de maquiagem Crédito: photopixel/Shutterstock
Manter as esponjas e pincéis de maquiagem limpos é essencial para evitar o acúmulo de bactérias, proteger a pele e prolongar a vida útil dos acessórios. Vou te ensinar dicas simples e muito úteis e também a frequência dessas limpezas. Veja o passo a passo abaixo.

ESPONJAS DE MAQUIAGEM:

  • Enxágue com água morna
  • Molhe a esponja em água morna para amolecer os resíduos de maquiagem
  • Use um sabonete líquido antibacteriano ou shampoo infantil. Esprema a esponja gentilmente para espalhar o produto
  • Massageie e esprema
  • Faça movimentos suaves para remover os resíduos. Evite esfregar com força para não danificar a esponja
  • Enxágue bem
  • Lave em água corrente até não restar resíduos de sabão ou maquiagem
  • Repita, se necessário
  • Seque completamente
  • Deixe a esponja secar ao ar livre em um local arejado. Evite guardar molhada para não criar mofo

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Como limpar esponjas de maquiagem
As esponjas de maquiagem podem acumular bactérias  Crédito: MarinaMos/Shutterstock

PINCÉIS DE MAQUIAGEM:

  • Molhe as cerdas
  • Segure o pincel com as cerdas para baixo e molhe apenas essa parte, evitando a base do pincel (onde cola e madeira podem ser danificadas)
  • Aplique o limpador
  • Use sabonete líquido antibacteriano ou shampoo infantil diretamente nas cerdas
  • Lave com cuidado
  • Massageie as cerdas suavemente na palma da mão ou em um limpador de pincéis para remover o acúmulo de maquiagem
  • Enxágue bem
  • Use água morna e certifique-se de que todo o sabão foi removido
  • Modele e seque
  • Retire o excesso de água com uma toalha limpa, modele as cerdas e deixe o pincel secar em uma posição horizontal ou com as cerdas para baixo, para evitar que a água entre no cabo

Dicas extras:

  • Frequência de limpeza:
  • Esponjas: semanalmente
  • Pincéis de uso diário (base, corretivo): semanalmente
  • Pincéis de pó e sombra: a cada 15 dias

  • Desinfecção profunda (opcional):
  • Misture 1 colher de sopa de vinagre branco em um copo de água para enxaguar os acessórios após a limpeza. Isso ajuda a desinfetar.
  • Evite secar no sol. A exposição direta pode ressecar as cerdas e danificar as esponjas
Com essa rotina, seus acessórios estarão sempre limpos e prontos para uso.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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